باجة: ورشات ومعرض لابداعات ذوي الاعاقة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي والوطنى لذوى الإعاقة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/beja2018.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 22:06
      
تحت شعار "مجتمع دامج لتحقيق العدالة الاجتماعية" انتظمت اليوم الخميس بالمركب الثقافي بمدينة باجة فعاليات احتفال ولاية باحة باليوم العالمي والوطنى للأشخاص ذوى الإعاقة ، تضمنت معرضا لابداعات المعوقين بالجهة (300 معوقا) ب5 مراكز للتربية المختصة، من جملة 13 الف حامل اعاقة بكامل معتمديات الولاية، كما تضمنت الاحتفالات ورشات حية وفقرات تنشيطية وفنية متعددة .



وبين مدير المركب الثقافي بباجة لطفي زمالى لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء ان فعاليات الاحتفال باليوم الوطنى والعالمي للمعوقين، التي تجمع المركب الثقافي والجمعيات المعنية بالمعوقين وهياكل الشؤون الاجتماعية، تجسّد حق المعوق في الثقافة والأنشطة الثقافية وتبرز القدرات الإبداعية لذوى الإعاقة من خلال معرض لمنتوجات منظوري الجمعيات الناشطة في المجال ومن خلال عروض مسرحية واغاني ولوحات راقصة تبرز مواهبهم، مشيرا الى انّ عددا هاما من الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، ينشطون في نوادى ثقافية بالمركب ومنهم من تحصل على جوائز.

وابرز رئيس الاتحاد التونسي لاعانة الأشخاص المتخلفين ذهنيا لسعد شقرون من جهته لصحفية "وات"، ان الجمعية توفر الاحاطة ل84 تلميذا من معتمديتي باجة الشمالية وباجة الجنوبية، وتكونهم في ورشات الجلد والنجارة والخياطة، الا ان منظوريها يعانون من ضعف الادماج رغم تلقيهم تكوين لسنوات.
وقالت أستاذة تربية اجتماعية بجمعية قرطبة للتربية المختصة بتستور سناء الطرابلسي، ان الجمعية التي تضم 97 معوقا من 4 معتمديات بجنوب ولاية باجة، تنشط منذ 20 سنة وتحتضن ورشات عديدة منها ورشة الخياطة والخط العربي والمرطبات وتضم اطارا مختصا تمكن من صقل مواهب عديدة، واضافت انّ ادماجهم في سوق الشغل محدود .


