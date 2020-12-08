صحفية بموزاييك تكشف: ما حدث في البرلمان، تبادل للشتائم والعنف، مخلوف بادر بالسبّ، أميرة شرف الدين لم تكن موجودة وليس هناك تسجيل للحظة الاعتداء

باب نات -

نشرت الاثنين 7 ديسمبر، الصحفية باذاعة موزاييك سيدة الهمامي، شهادتها لما شهده البرلمان من أحداث عنف بين نواب ائتلاف الكرامة وبعض نواب الكتلة الديمقراطية.وأفادت سيدة الهمامي بأن الاحداث بدأت بتبادل الشتائم والاتهامات قبل أن يتطور الأمر الي تشابك بالأيدي وعلقت قائلة " هذا اسمو تبادل عنف فيها الحزة و ساعات حزة باجية من نواب آخرين و هذا منجموش نقولوه في الإعلام على هذاك نقولو تشابك أو تبادل عنف".وأشارت الي أنه وبعد ذلك بادر سيف مخلوف بسبّ النائب أنور بالشاهد ليرد هذا الأخير بسبّ والدة مخلوف وبعد ذلك ارتفع الصراخ والتدافع وفي الاثناء قام نائب ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي بالقاء قارورة مياه.وبينت أنه تم دفع النواب الي داخل القاعة الشرفية والتي يمنع على الصحفيين دخولها وقالت "على هذاك ماعناش فيديووات من داخل القاعة..دقيقتين خرج بالشاهد راسو محلول و الدم يجري من جبينو".ونفت سيدة الهمامي أن النائبة أميرة شرف الدين كانت موجودة أثناء ذلك.يذكر أن نواب ائتلاف الكرامة نفوا اعتداءهم على النائب أنور بالشاهد ورجّحوا ان يكون تعرّض لخدش في جبينه بسبب أظافر النائبة أميرة شرف الدين على ما يبدو.وكان رئيس البرلمان راشد الغنوشي تعهد بفتح تحقيق في الحادثة وأكد انه لن يسمح بالعنف في البرلمان وسيحمل الميسؤوليات.من جانبهم تعهّد نواب ائتلاف الكرامة باحترام اتخاذ أي اجراءات ضدهم او ضد بعضهم أو احدهم في حال ثبت اعتداؤه بالعنف على النائب أنور بالشاهد.