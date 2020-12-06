باب نات -

عبر النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في مداخلته في البرلمان بحضور رئيس محكمة المحاسبات عن استغرابه الشديد من الانتقادات التي يوجهها بعض النواب للبرلمان.وأضاف العلوي " إذا كان هذا البرلمان لا يشرف بعض النواب فليخرجوا منه غير مأسوف عليهم".وتابع عبد اللطيف العلوي " للأسف الشديد يتهموننا بكل شيئ سلبي من التكفير والدعوشة والتطرف لمجرد موقف بخصوص المرأة التونسية".وعبر العلوي عن استغرابه من الأطراف التي تعتبر تقرير محكمة المحاسبات بخصوص تمويل الحملات الانتخابية حكما قضائيا في حين أنه تقرير رقابي.كما نفى العلوي ان يكون الائتلاف له مواقف معادية لاتحاد الشغل مضيفا " نحن معادون لبعض سياسات النقابيين".