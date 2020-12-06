الجامعة تدعو للوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق كل المباريات

قررت الجامعة التونسية لكرة القدم الدعوة إلى الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق كل مباريات الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى و مقابلتي البطولة المصغرة المقامة يوم الأحد 06 ديسمبر 2020 بمختلف ملاعب الجمهورية و ذلك ترحما على :
- الطبيب المقيم في مستشفى جندوبة الدكتور بدر الدين العلوي الذي وافته المنية يوم الخميس 3 ديسمبر 2020 .
- اسطورة كرة القدم الراحل دياغو ارماندو مارادونا.
- كل ضحايا فيروس كورونا ،تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وانا اليه راجعون.
- الطبيب المقيم في مستشفى جندوبة الدكتور بدر الدين العلوي الذي وافته المنية يوم الخميس 3 ديسمبر 2020 .
- اسطورة كرة القدم الراحل دياغو ارماندو مارادونا.
- كل ضحايا فيروس كورونا ،تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.
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