الجامعة تدعو للوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق كل المباريات

إنا لله وانا اليه راجعون.

قررت الجامعة التونسية لكرة القدم الدعوة إلى الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق كل مباريات الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى و مقابلتي البطولة المصغرة المقامة يوم الأحد 06 ديسمبر 2020 بمختلف ملاعب الجمهورية و ذلك ترحما على :- الطبيب المقيم في مستشفى جندوبة الدكتور بدر الدين العلوي الذي وافته المنية يوم الخميس 3 ديسمبر 2020 .- اسطورة كرة القدم الراحل دياغو ارماندو مارادونا.- كل ضحايا فيروس كورونا ،تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.