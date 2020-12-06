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الجامعة تدعو للوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق كل المباريات

Publié le Dimanche 06 Decembre 2020 - 06:12 قراءة: 0 د, 26 ث
قررت الجامعة التونسية لكرة القدم الدعوة إلى الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق كل مباريات الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى و مقابلتي البطولة المصغرة المقامة يوم الأحد 06 ديسمبر 2020 بمختلف ملاعب الجمهورية و ذلك ترحما على :

- الطبيب المقيم في مستشفى جندوبة الدكتور بدر الدين العلوي الذي وافته المنية يوم الخميس 3 ديسمبر 2020 .


- اسطورة كرة القدم الراحل دياغو ارماندو مارادونا.

- كل ضحايا فيروس كورونا ،تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وانا اليه راجعون.


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