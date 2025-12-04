Babnet   Latest update 18:22 Tunis

ندوة صحفية السبت 6 ديسمبر 2025 لتقديم الدورة الاولى لمهرجان الصورة الرياضية في افريقيا والعالم العربي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/627d5cc2c85009.22538805_nqhlgekfmojip.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Decembre 2025
      
تنظم جمعية الآفاق الرياضية والثفاقية والبيئية يوم 6 ديسمبر 2025، ندوة صحفية لتقديم الدورة الاولى لمهرجان الصورة الرياضية في افريقيا والعالم العربي.



واعتبرت الجمعية وفق ما ورد في بلاغ الدعوة، ان هذا المهرجان، المزمع تنظيمه من 3 الى 6 سبتمبر 2026 بالضاحية الشمالية للعاصمة، المرسى، سيكون بمثابة الحدث السنوي المتميز للاحتفاء بالرياضة عبر الفن والصورة.


وينتظر ان يحضر هذه الندوة الصحفية والي تونس، وفق ما افادت به جمعية الآفاق الرياضية والثقافية والبيئية، مشيرة الى انها ستكون فرصة لتسليط الضوء على الجمعية ومهامها ومدى انخراطها والتزامها بدعم الرياضة والثقافة والبيئة الى جانب تقديم برنامج 2025/2026 بما يتضمنه من مبادرات ومشاريع للسنة القادمة.

كما ستشهد الندوة، حسب المصدر ذاته، تقديم برنامج تكوين 63 منشط للرياضة البيئية في 21 معتمددية من ولاية تونس.


