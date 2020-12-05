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سامية عبو : ما عادش ثمة حل للبلاد الا صحوة ضمير القضاة..

Publié le Samedi 05 Decembre 2020 - 12:30 قراءة: 0 د, 30 ث
باب نات -
يا يتحملوا مسؤوليتهم
والا واحد يمشي يربي شوية بقر ودجاج ويرتاح




قالت السبت 5 ديسمبر، النائبة سامية عبو انه لم يعد هناك حل للبلاد الا صحوة ضمير ووطنية الشرفاء في القضاء.

وخلال مناقشة ميزانية المجلس الأعلى للقضاء قالت سامية عبو "في ايطاليا عندما استشرى الفساد وتجارة المخدرات والسلاح، القضاء هو من تصدى لهم" معتبرة أن محاربة الفاسدين في تونس أسهل بكثير من ايطاليا.

وجددت تأكيدها على أهمية صحوة ضمير الشرفاء في القضاء وقالت " يا اما يتحملوا مسؤوليتهم وينقذوا البلاد مالفاسدين والا واحد يمشي يشوف بلاصة يربي شوية بقر ودجاج ويرتاح".




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