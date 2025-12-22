وزارة الصحة تحثّ على التلقيح ضدّ النزلة الموسمية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6087d33c65bb16.74252380_qhjflgepmnoki.jpg width=100 align=left border=0>

حثّت وزارة الصحة، في بلاغ إعلامي بعنوان " شتاء بلا نزلة… يبدأ بالتلقيح"، نشرته مساء الأحد، على ضرورة التلقيح ضدّ النزلة الموسمية التي تنتشر بسرعة خاصة في فصل الشتاء، وقد تكون خطيرة على الفئات الهشة من كبار السن، والحوامل، ومرضى الأمراض المزمنة.



وأكّدت الوزارة أن التلقيح ضد النزلة الموسمية يعدّ ضروريا خاصّة بالنسبة لـكبار السن، والحوامل، ومرضى القلب والسكري والرئة، والعاملين في قطاع الصحة، والمعتمرين، مبيّنة أن هذا اللقاح من شأنه أن يخفّف من حدّة الإصابة ويجنّب المضاعفات، ويحمي المعني بالأمر والمحيطين به.









ولفتت إلى أن العدوى بالنزلة تنتقل بالسعال، وبالعطاس، وبالمصافحة مشدّدة على ضرورة اتباع جملة من الاجراءات الضرورية للوقاية منها والمتمثّلة في التلقيح في الوقت المناسب وغسل اليدين باستمرار، والابتعاد عن المصابين واستعمال المناديل الورقية عند العطاس.

وفي حالة الإصابة بالنزلة الموسمية، أوصت الوزارة بضرورة الراحة وشرب السوائل ووضع الكمامة، والتوجّه إلى الطبيب لتلقي العلاج في حال ارتفاع درجة حرارة الجسم أو وجود صعوبة في التنفّس. ولفتت إلى أن العدوى بالنزلة تنتقل بالسعال، وبالعطاس، وبالمصافحة مشدّدة على ضرورة اتباع جملة من الاجراءات الضرورية للوقاية منها والمتمثّلة في التلقيح في الوقت المناسب وغسل اليدين باستمرار، والابتعاد عن المصابين واستعمال المناديل الورقية عند العطاس.وفي حالة الإصابة بالنزلة الموسمية، أوصت الوزارة بضرورة الراحة وشرب السوائل ووضع الكمامة، والتوجّه إلى الطبيب لتلقي العلاج في حال ارتفاع درجة حرارة الجسم أو وجود صعوبة في التنفّس.