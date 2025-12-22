Babnet   Latest update 18:21 Tunis

وزارة الصحة تحثّ على التلقيح ضدّ النزلة الموسمية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6087d33c65bb16.74252380_qhjflgepmnoki.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Decembre 2025 - 07:44 قراءة: 0 د, 42 ث
      
حثّت وزارة الصحة، في بلاغ إعلامي بعنوان " شتاء بلا نزلة… يبدأ بالتلقيح"، نشرته مساء الأحد، على ضرورة التلقيح ضدّ النزلة الموسمية التي تنتشر بسرعة خاصة في فصل الشتاء، وقد تكون خطيرة على الفئات الهشة من كبار السن، والحوامل، ومرضى الأمراض المزمنة.

وأكّدت  الوزارة أن التلقيح ضد النزلة الموسمية يعدّ ضروريا خاصّة بالنسبة لـكبار السن، والحوامل، ومرضى القلب والسكري والرئة، والعاملين في قطاع الصحة، والمعتمرين، مبيّنة أن هذا اللقاح من شأنه أن يخفّف من حدّة الإصابة ويجنّب المضاعفات، ويحمي المعني بالأمر والمحيطين به. 



ولفتت إلى أن العدوى بالنزلة تنتقل بالسعال، وبالعطاس، وبالمصافحة مشدّدة على ضرورة اتباع جملة من الاجراءات الضرورية للوقاية منها والمتمثّلة في التلقيح في الوقت المناسب وغسل اليدين باستمرار، والابتعاد عن المصابين واستعمال المناديل الورقية عند العطاس.
وفي حالة الإصابة بالنزلة الموسمية، أوصت الوزارة  بضرورة الراحة وشرب السوائل ووضع الكمامة، والتوجّه إلى الطبيب لتلقي العلاج في حال ارتفاع درجة حرارة الجسم أو وجود صعوبة في التنفّس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320645

babnet
Can 2025
 CAN 2025  15:00 Mali CAN 2025 - Zambie CAN 2025
 CAN 2025  18:00 Afrique du Sud CAN 2025 - Angola CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Egypte CAN 2025 - Zimbabwe CAN 2025

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
Tous les articles loi de finance 2026
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 ديسمبر 2025 | 2 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:09
14:49
12:25
07:29
05:56
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
14°-10
15°-7
17°-9
18°-11
  • Avoirs en devises 25272,3
  • (22/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,40148 DT     1 $ = 2,91471 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/12)     1542,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/12)   26230 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :