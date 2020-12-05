عدنان الحاجي للقضاة: اذا حوكم المحتجون بسبب تعطيل العمل فنفس الامر ينطبق على اعتصاماتكم

باب نات -

قال النائب عدنان الحاجي في مداخلته في البرلمان بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء انه لا يمكن ان نحاسب المتظاهرين في الجهات الداخلية بتهمة تعطيل العمل فنفس الامر ينطبق على اعتصاماتكم.واضاف عدنان الحاجي " سلطة كاملة مضربة من اجل حقوقها حتى تعطيها السلطة التنفيذية لحقوقها".وتابع عدنان الحاجي " هل للقاضي المضرب الجرءة والشجاعة ان ينظر في اعين المتهمين في الحراك الاجتماعي في قضايا تضرر منها القاضي ويناضل من اجلها".وقال عدنان الحاجي " مثلما تغلق المحكمة يعلق المعمل ولا احد افضل من الاخر " ومش واحد فرض والاخر سنة".