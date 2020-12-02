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القبض على شخص كان يتحيل على الركاب بمحطة المترو باب الخضراء

Publié le Mercredi 02 Decembre 2020 - 10:02 قراءة: 0 د, 38 ث
باب نات - تمكن اعوان فرقة الشرطة أمس الثلاثاء 1ديسمبر 2020 من الاطاحة بشخص اختص التحيل على ركاب المترو بمحطة باب الخضراء .

وكان منطلق القضية على إثر إستنجاد فتاة يوم أمس 1 ديسمبر 2020 بدوريّة تابعة للإدارة الفرعيّة لشرطة النجدة أثناء قيامها بدوريّة لصالح الأمن العام بمحطة المترو الخفيف بباب الخضراء مُعلمة عن تعرّضها لسرقة هاتفها الجوّال من قبل شخص باستعمال الحيلة حيث طلب منها تمكينه من إجراء مكالمة هاتفيّة مستعجلة ثمّ لاذ بالفرار.


وبانطلاق الابحاث وبناءً على الأوصاف التي أدلت بها المتضرّرة تمّكنت الفرقة المذكورة من إلقاء القبض على المظنون فيه وهو شاب يبلغ من العمر 21 سنة قاطن بجهة دوار هيشر ولاية منوبة وبالتحرّي معه إعترف بما نُسب إليه وبين انه سلب عدة ركاب هواتفهم بتلك الطريقة

بمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به على ذمّة الأبحاث المتواصلة.

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