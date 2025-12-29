وزير الصناعة السعودي يؤكد ان الاتفاقيات ليست مجرد وثائق بل التزام حكومي لتوفير فرص استثمارية تمكن القطاع الخاص من التحرك بثقة وسرعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6952710ce526b3.00048918_pkenhmlfgqioj.jpg width=100 align=left border=0>

اكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، ان الاتفاقيات والمذكرات ليست مجرد وثائق بل هي ترجمة لالتزام حكومي لتذليل العقبات وتسهيل الاجراءات وإتاحة المعلومات والفرص الاستثمارية بما يمكن القطاع الخاص من التحرك بثقة وسرعة ونضج.

وأضاف لدى افتتاحة الاثنين اشغال الملتقى السعودي التونسي المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، ان هذه الاتفاقيات النوعية التي تم توقيعها امس الاحد في اطار اشغال اللجنة المشتركة التونسية السعودية، هي اتفاقيات نوعية، ثمرة جهود البلدين.

وقال "اننا نراهن اليوم على المستثمرين ورجال الاعمال وقادة القطاع الخاص من البلدين لقيادة قاطرة النمو في قطاعات واعدة تشمل الصناعات المتقدمة والسياحة والطاقات المتجددة والثروة المعدنية".





وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف:



نفخر بقصص نجاح الاستثمارات المشتركة بين البلدين في مجالات تطوير الصناعات الدوائية المتقدمة ونقل التقنية وتوطين المعرفة بهدف الانتقال من التبادل التجاري إلى شراكات أوسع مع القطاع الخاص



