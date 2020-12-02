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عصام الشابي: حكومة المشيشي عُوقِبَتْ لأنها توصلت لإيجاد حل لأزمة الكامور

Publié le Mercredi 02 Decembre 2020 - 09:15 قراءة: 0 د, 38 ث
قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، صباح اليوم الأربعاء 02 ديسمبر 2020، إن حكومة هشام المشيشي تمت معاقبتها لأنها توصلت لإيجاد حل لأزمة الكامور.

وأضاف عصام الشابي، خلال استضافته، في ماتينال اذاعة شمس، أن الحكومة تمت معاقبتها من قبل الأطراف التي ترى أن تطاوين لا يجب أن تكون نموذجا لحل المشاكل ولأنها ليست خزانا انتخابيا لها.



حكومة المشيشي أضعف حكومة في تاريخ تونس

واعتبر عصام الشابي أن حكومة هشام المشيشي هي أضعف حكومة في تاريخ تونس.

وأضاف عصام الشابي أن الحكومة الحالية غائبة وليس لها اي توجه سياسي مصرحا نحن نغير الحكومات ولا نغير السياسات.

كما أوضح ضيف شمس أف أم أن الحل ليس في تغيير الحكومة بل في تغيير السياسات وقال "تمشي الحكومة هذي شكون بش نجيبو؟".



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