سفير اسبانيا يؤكد في لقائه مشيشي عن برمجة زيارة لرئيس حكومة بلاده إلى تونس مطلع العام القادم

باب نات -

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة سفير اسبانيا بتونس غييرمو أرديزون غارسيا.وأكّد رئيس الحكومة هشام مشيشي على عمق العلاقات التونسية الاسبانية التاريخية والتي بلغت مستويات ممتازة.وأوضح الطّرفان أنّ الزيارات رفيعة المستوى تعطّلت بين البلدين نتيجة فيروس كوفيد-19 لكنّ نسق الزيارات سيعود بعد هذه الجائحة.وأبرز السفير الاسباني أنّ أولويّات السياسة الخارجيّة لبلده وتوجّهها العام هو البعد المتوسّطي مشيرا في هذا الصّدد عن برمجة زيارة لرئيس الحكومة الاسبانية مطلع العام القادم.كما ستُعقد لجنة رفيعة المستوى بمدريد يُشرف عليها رؤساء حكومات الدّول المشاركة.