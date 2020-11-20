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بولبابه سالم لقناة الزيتونة: جبهة جديدة بقيادة قيس سعيد تعني وضع رئيس الدولة في المعارضة

Publié le Vendredi 20 Novembre 2020 - 21:36 قراءة: 0 د, 31 ث
باب نات - قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في برنامج الحصاد على قناة الزيتونة ان الجبهة السياسية الجديدة التي وقع الترويج و تضم حركة الشعب و التيار الديمقراطي و الاتحاد العام التونسي للشغل بقيادة قيس سعيد تعني وضع رئيس الدولة في موقع المعارضة وهو ما رفضه لأنه يرفض كذلك المنظومة الحزبية ، اما الاتحاد العام التونسي للشغل فقد اعلن امينه العام نور الدين الطبوبي ان المنظمة غير معنية بهذه المشاريع.

و اشار بولبابه سالم ان الطبوبي محسوب على الخط العاشوري و سبق للحبيب عاشور ان استقال من الديوان السياسي للحزب و الجبهة القومية لتكون المتظمة الشغيلة مستقلة.


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