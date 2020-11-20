بولبابه سالم لقناة الزيتونة: جبهة جديدة بقيادة قيس سعيد تعني وضع رئيس الدولة في المعارضة

باب نات -

قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في برنامج الحصاد على قناة الزيتونة ان الجبهة السياسية الجديدة التي وقع الترويج و تضم حركة الشعب و التيار الديمقراطي و الاتحاد العام التونسي للشغل بقيادة قيس سعيد تعني وضع رئيس الدولة في موقع المعارضة وهو ما رفضه لأنه يرفض كذلك المنظومة الحزبية ، اما الاتحاد العام التونسي للشغل فقد اعلن امينه العام نور الدين الطبوبي ان المنظمة غير معنية بهذه المشاريع.و اشار بولبابه سالم ان الطبوبي محسوب على الخط العاشوري و سبق للحبيب عاشور ان استقال من الديوان السياسي للحزب و الجبهة القومية لتكون المتظمة الشغيلة مستقلة.