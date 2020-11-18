عبد الحميد الجلاصي: النهضة انتهت سياسيا هي تمثل السيستام

باب نات - قال القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ان حركة النهضة انتهت سياسيا من المشهد مضيفا " النهضة اليوم تذكرني بالتجمع في اولى فتراته حينما تخلص من قيادات هامة لصالح المستبدين".
واضاف الجلاصي في مداخلة على قناة التاسعة" النهضة بالنسبة لي انتهت سياسيا وهي تمثل اليوم" السيستام".
واكد الجلاصي " انه يساند معارضي الغنوشي بشكل لا لبس لافيه وذلك حماية للديمقراطية".
واضاف الجلاصي في مداخلة على قناة التاسعة" النهضة بالنسبة لي انتهت سياسيا وهي تمثل اليوم" السيستام".
واكد الجلاصي " انه يساند معارضي الغنوشي بشكل لا لبس لافيه وذلك حماية للديمقراطية".
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