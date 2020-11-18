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عبد الحميد الجلاصي: النهضة انتهت سياسيا هي تمثل السيستام

Publié le Mercredi 18 Novembre 2020 - 07:58 قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - قال القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ان حركة النهضة انتهت سياسيا من المشهد مضيفا " النهضة اليوم تذكرني بالتجمع في اولى فتراته حينما تخلص من قيادات هامة لصالح المستبدين".
واضاف الجلاصي في مداخلة على قناة التاسعة" النهضة بالنسبة لي انتهت سياسيا وهي تمثل اليوم" السيستام".
واكد الجلاصي " انه يساند معارضي الغنوشي بشكل لا لبس لافيه وذلك حماية للديمقراطية".




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 215246

Sarramba  (Italy)  |Mercredi 18 Novembre 2020 à 10h 59m |           
La Haine et la rancune sont mauvaises conseillères

Patriotique  (Tunisia)  |Mercredi 18 Novembre 2020 à 09h 13m |           
قد وقعت في المنزلق .. الأخلاقي
نهضتي عزيزة ولو جارت علي



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