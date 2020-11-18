عبد الحميد الجلاصي: النهضة انتهت سياسيا هي تمثل السيستام

باب نات -

قال القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ان حركة النهضة انتهت سياسيا من المشهد مضيفا " النهضة اليوم تذكرني بالتجمع في اولى فتراته حينما تخلص من قيادات هامة لصالح المستبدين".واضاف الجلاصي في مداخلة على قناة التاسعة" النهضة بالنسبة لي انتهت سياسيا وهي تمثل اليوم" السيستام".واكد الجلاصي " انه يساند معارضي الغنوشي بشكل لا لبس لافيه وذلك حماية للديمقراطية".