بعد أن وصفها بالحمقاء واتهمها بحجز النواب، عبير تكذّب كورشيد وتؤكد أنها ستقّدم ما يثبت اعتداءه عليها بالعنف

باب نات -

كذّبت السبت 14 نوفمبر، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي النائب مبروك كورشيد نافية صحّة ما صرّح به حول احتجازها لأعضاء مكتب مجلس النواب في جلسة يوم 11 نوفمبر.وشددت عبير موسي أن ما روجه كورشيد في وسائل الاعلام مجرّد افتراءات، مؤكدة أنها ستقدم الاثباتات على اعتدائه عليها بالعنف الجسدي واللفظي.يذكر أن كورشيد كان نفى اعتداءه بالعنف على عبير واتهمها بحجز أعضاء مكتب المجلس وشتمهم مشيرا الي أنها وصفته بقوّاد الخوانجية وخاطبها في فيديو نشره بصفحته على الفايسبوك بالقول "أيتها الحمقاء، نحن كنا ضد الاخوان منذ كنتِ تصفقين لصخر الماطري".تجدر الاشارة الي أن مكتب المجلس ليوم 11 نوفمبر أحال مشروع اللائحة التي قدمتها عبير موسي للتنديد بالارهاب على الجلسة العامة الأمر الذي رفضه ائتلاف الكرامة وندد بخضوع المكتب لما وصفه ابتزاز الزغراطة معلنا اللجوء الي المحكمة الادارية للطعن في قرار المكتب.