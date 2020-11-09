قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي في تصريح لاذاعة إي أف أم ، اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2020 ، أن عبير موسي قدمت مطلب لعقد ندوة علمية في علاقة بالاقتصاد ولم يتبادر إلى ذهن المجلس أنها ستحولها إلى إحتفال بذكرى "7 نوفمبر" مشدداً على أن مكتب المجلس سيحقق في الموضوع.
راشد الغنوشي: لم نكن نعلم أن موسي ستحتفل بذكرى 7 نوفمبر داخل البرلمان
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