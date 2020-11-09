راشد الغنوشي: لم نكن نعلم أن موسي ستحتفل بذكرى 7 نوفمبر داخل البرلمان

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قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي في تصريح لاذاعة إي أف أم ، اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2020 ، أن عبير موسي قدمت مطلب لعقد ندوة علمية في علاقة بالاقتصاد ولم يتبادر إلى ذهن المجلس أنها ستحولها إلى إحتفال بذكرى "7 نوفمبر" مشدداً على أن مكتب المجلس سيحقق في الموضوع.