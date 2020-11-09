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راشد الغنوشي: لم نكن نعلم أن موسي ستحتفل بذكرى 7 نوفمبر داخل البرلمان

Publié le Lundi 09 Novembre 2020 - 11:08 قراءة: 0 د, 17 ث
قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي في تصريح لاذاعة إي أف أم ، اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2020 ، أن عبير موسي قدمت مطلب لعقد ندوة علمية في علاقة بالاقتصاد ولم يتبادر إلى ذهن المجلس أنها ستحولها إلى إحتفال بذكرى "7 نوفمبر" مشدداً على أن مكتب المجلس سيحقق في الموضوع.


Credits I FM


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 214699

Sarramba  (France)  |Lundi 09 Novembre 2020 à 11h 22m |           
و تاريخ "7 نوفمبر" لم تنتبه اليه لا أنت و لا فريقك و لا مستشاريك و لا مكتبك ولا كتابتك
حتّى التّساؤل ما الرّبط بين بَعِيرْ مُوشِي، الحمقاء الرّذيلة المتعفّنة الحُمارة الفاسدة المرشاة المخرّبة العميلة العاهرة ...، والعلم والاقتصاد، وهو أضعف الايمان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



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