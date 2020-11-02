فاطمة المسدي تهاجم درة زروق: زواجك أذلّ المرأة التونسية يا ضرّة!

باب نات - هاجمت الاثنين 2 نوفمبر، النائبة السابقة وزعيمة ما سمي اعتصام الرحيل 2، فاطمة المسدي الممثلة التونسية درة زروق على خلفية زواجها من رجل اعمال مصري وما راج حول أنها الزوجة الثانية وفق القانون المصري الذي يسمح بتعدد الزوجات.
واعتبرت المسدي أن درة زروق اذلت المرأة التونسية بقبولها ان تكون زوجة ثانية وخاطبتها قائلة "سيدتي الجميلة والأنيقة و"المثقفة" يؤسفني أن أكتب لك هذه الكلمات ولن أهنيك بزواجك لأنه زواج أذل المرأة التونسية. كيف ترضين سيدتي أن تكوني ضرة ولا درة؟ كيف ترضين ان تضربي المدرسة البورقيبية التي حررت المرأة التونسية من قيود الفكر الرجعي".
وأضافت موجهة كلامها لدرة زروق " أنت جعلت المرأة التونسية اليوم ذليلة و شرعت لانتهاج الشريعة بعد أن افتككنا حريتنا منذ أكثر من ستين سنة. الشريعة التي تعتبرك سيدتي عورة و مهنتك التمثيل تعتبرها ممارسة الدعارة".
وختمت تدوينتها مخاطبة زروق بالقول "فلا شكرا لك سيدتي على إذلال المرأة التونسية و مساهمتك في دعم الرجعية".
واعتبرت المسدي أن درة زروق اذلت المرأة التونسية بقبولها ان تكون زوجة ثانية وخاطبتها قائلة "سيدتي الجميلة والأنيقة و"المثقفة" يؤسفني أن أكتب لك هذه الكلمات ولن أهنيك بزواجك لأنه زواج أذل المرأة التونسية. كيف ترضين سيدتي أن تكوني ضرة ولا درة؟ كيف ترضين ان تضربي المدرسة البورقيبية التي حررت المرأة التونسية من قيود الفكر الرجعي".
وأضافت موجهة كلامها لدرة زروق " أنت جعلت المرأة التونسية اليوم ذليلة و شرعت لانتهاج الشريعة بعد أن افتككنا حريتنا منذ أكثر من ستين سنة. الشريعة التي تعتبرك سيدتي عورة و مهنتك التمثيل تعتبرها ممارسة الدعارة".
وختمت تدوينتها مخاطبة زروق بالقول "فلا شكرا لك سيدتي على إذلال المرأة التونسية و مساهمتك في دعم الرجعية".
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