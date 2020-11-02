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فاطمة المسدي تهاجم درة زروق: زواجك أذلّ المرأة التونسية يا ضرّة!

Publié le Lundi 02 Novembre 2020 - 20:25 قراءة: 0 د, 47 ث
باب نات - هاجمت الاثنين 2 نوفمبر، النائبة السابقة وزعيمة ما سمي اعتصام الرحيل 2، فاطمة المسدي الممثلة التونسية درة زروق على خلفية زواجها من رجل اعمال مصري وما راج حول أنها الزوجة الثانية وفق القانون المصري الذي يسمح بتعدد الزوجات.




واعتبرت المسدي أن درة زروق اذلت المرأة التونسية بقبولها ان تكون زوجة ثانية وخاطبتها قائلة "سيدتي الجميلة والأنيقة و"المثقفة" يؤسفني أن أكتب لك هذه الكلمات ولن أهنيك بزواجك لأنه زواج أذل المرأة التونسية. كيف ترضين سيدتي أن تكوني ضرة ولا درة؟ كيف ترضين ان تضربي المدرسة البورقيبية التي حررت المرأة التونسية من قيود الفكر الرجعي".

وأضافت موجهة كلامها لدرة زروق " أنت جعلت المرأة التونسية اليوم ذليلة و شرعت لانتهاج الشريعة بعد أن افتككنا حريتنا منذ أكثر من ستين سنة. الشريعة التي تعتبرك سيدتي عورة و مهنتك التمثيل تعتبرها ممارسة الدعارة".
وختمت تدوينتها مخاطبة زروق بالقول "فلا شكرا لك سيدتي على إذلال المرأة التونسية و مساهمتك في دعم الرجعية".



Commentaires


16 de 16 commentaires pour l'article 214299

Kerker  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 14h 13m |           
أتساءل هل كان الزّواج برضاء الوالدين و تمّ النّشر و التّفزيع للفرح كما تبارك به الشريعة؟ يا أيّها المسلمون ها أنتم تساويتم في الأعمال و الأفعال نساء و رجالا فما الّذي يمنعكم أن تقبلوا المساواة في الميراث؟ ؟؟؟؟ !!!! يا أيها المسلمون كونوا مع الحقّ و توبوا توبة نصوحا و اتّقوا اللّه لعلّكم تفلحون. ثمّ أرجوكم بأن لا تقارنوا مقام النبي بمقام المسلم العادي الغير معصوم من الأخطاء.

Kerker  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 13h 53m |           

Kerker  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 13h 52m |           
Babnet soyez à la hauteur de la liberté d'expression.

Kerker  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 13h 50m |           

Kerker  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 13h 47m |           

Kerker  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 13h 44m |           

Fessi425  (Tunisia)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 12h 22m |           
@ Falfoul (Tunisia)
يا أخي يا صقرَ العرب ,ما شاء الله عليك , قلت فكفيت و أوفيت

Essoltan  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 12h 01m |           
Kerker @ ,
... de quelle polygamie vous parlez ?
Monsieur Rostom et Madame Dorra sont divorcés à l'amiable suite ( apparement ) à un problème de stérilité en plus ils ont gardé une amitié très forte selon Madame Dorra .
Vous aurez du souhaiter une vie heureuse au couple divorcé ainsi qu'au couple marié c'est à dire deux fois à Dorra au lieu de parler de prison et d'interpréter des choses qui vous dépassent en matière de religion .

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 10h 14m |           
اين الحرية التي تدعون ؟
اين حرية المراة التي تنادون بها ؟
هي اختارت ان تكون ضرة فباي حق تمنعونها وما العيب في ذلك؟ ّ
ألمجرد انها خالفت اراء بورقيبة تتهجمون عليها
يحثون على مخالفة شرع الله ويمجدون فاعله
ويتهجمون على من خالف اراء بورقيبة وتمسك بحريته الشخصية

Falfoul  (Tunisia)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 09h 23m |           
هي جميلة وزوجها شاب و الحياة كلها أمامهم... ربي يهني كل العرسان ... هو كذلك الإسلام دين انفتاح و حرية وأمل وفرح ...تناكحو تكاثرو يا أحفاد سيدنا محمد فإن الله متم أمره ولو كره المنافقون ... ما أجملكم أيها المسلمون حين تعيشون بقيمكم وشريعتكم بكل ثقة وثبات وما أذل المنافقين الذين لا أصل لهم الذين جعلو الاههم هواهم ... انظرو كيف يشتموكم ويصفوكم بكل النعوت ويتدخلون في خصوصياتكم وفي نواياكم وحتى في أحلامكم ... ذلك أكبر دليل أنكم على صواب تزوجو ودعوهم
يعنسون تزوجو و تكاثرو وافرحو ودعوهم يموتون بغيضهم وهم يدافعون عن مستعمرهم الذي يستعبدهم ... وماشي في بالهم حداثيين أغبى ما سار على قدمين فوق هذه الأرض... يا أحفاد رسول الله لا يغرنكم نعيق الغربان فإنهم يغارون منكم ويحسدوكم ولن يرضو عنكم حتى تتركو دينكم وتعيشو على ملتهم القذرة من زنا ولواط وسحاق الحداثيين وعنوستهم وانقطاع نسلهم وبؤسهم... لقد وقعو في الفخ الذي نُصب لهم وتركو سبيل الله وتقطعت بهم السبل...

Kerker  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 07h 35m |           
La polygamie est interdite en Tunisie, son mari sera obligé de divorcer sa première femme pour qu’elle puisse jouir de toute liberté de rentrer ou de sortir de son pays natale. Autrement elle sera jugée et condamnée juridiquement par divorcer avec deux ans de prisons obligatoires.

Zeitounien  (Tunisia)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 07h 22m |           
هذه المرأة تعبد أبا رقيبة وثنا وخطابها خطاب كراهية.

Aziz75  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 00h 00m |           
أيتها البلهاء،إنت تحاربين الله و ليس درة. المدرسة البورقبية التي تفتخرين بها، جعلت ألمرأة ذليلة و زانية و ليس بممرمة و معززة. و ما دخلك إنت في الحياة الخاصة للغير. المدرسة البورقبية،!!!!!!!!! ؟؟؟؟ كثر الهم يضحك

Falfoul  ()  |Lundi 02 Novembre 2020 à 23h 03m |           
ليس هناك من هو اذل منك ايته الشمطاء كيف تحشرين نفسك في خصوصيات النساء الاحرار ... الذل الحقيفي هو الذي تعيشينه انت بمعاداتك للحرية ولشريعة الله التي جعلها رحمة بالعالمين ايتها البلهاء خصومتك مع المولى لن تكوني فيها رابحة ابدا ...

Fessi425  ()  |Lundi 02 Novembre 2020 à 21h 44m |           
هذا جهل "المثقفين و تنويريين و العلمانيين و المتصهين و المفكرين " في تونس أنهم فوق الناس أجمعين و من يخالفهم ليس من هذه البلاد و يجب فصلهم من المجتمع كما كان يفعل بورقيبة و المخلوع عليهما منا الله ما يستحقانه

Essoltan  (France)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 21h 41m |           
Voilà encore une JALOUSE enragée qui se mêle de ce que lui regarde pas .
1 - Dorra est libre de choisir son destin qui regarde personne .
2 - Dorra s'est mariée avec un vrai MUSULMAN et je lui dis :
Mabrouk , Mabrouk , Mabrouk chère compatriote ET QUE LES JALOUSES SOUFFRENT DANS LEURS COINS ...



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