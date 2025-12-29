Babnet   Latest update 15:21 Tunis

تونس تحتضن اشغال ملتقى قرطاج الثامن عشر للتامين واعادة التامين من 1 الى 3 فيفري 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6952829d4e16c3.93551418_jpfnhoqklmegi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Decembre 2025 - 15:09 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تحتضن تونس من 1 الى 3 فيفري 2026 اشغال ملتقى قرطاج الثامن عشر للتامين واعادة التامين تحت شعار "تأمين المستقبل في عالم متغير: تجديد، وقاية، صمود".

وينتظر ان يحضر هذا الملتقى، الذي تنظمه الجامعة التونسية لشركات التأمين بالتعاون مع الشركة التونسية لاعادة التامين والاتحاد العام العربي للتامين، ما يزيد عن 500 مشارك من مختلف البلدان العربية والافريقية والاجنبية، باعتبار الاثر الايجابي المرتقب على القطاع الاقتصادي عموما وقطاع التأمين خصوصا، وفق المنظمين.



وتأسست الجامعة التونسية لشركات التأمين (FTUSA) رسمياً كمنظمة مهنية في سنة 1973، بهدف الدفاع عن قطاع التأمين في تونس، وهي تضم 22 شركة تأمين وإعادة تأمين خاضعة للقانون التونسي ومرخص لها للقيام بعمليات التأمين وإعادة التأمين.

وأحدث الاتحاد العام العربي للتأمين عام 1964 وهو منظمة عربية غير حكومية ويعد الكيان الجامع لكل أطياف وأسواق التأمين العربية.
رصد
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321052

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Angola CAN 2025 - Egypte CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Zimbabwe CAN 2025 - Afrique du Sud CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Comores CAN 2025 - Mali CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Zambie CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 29 ديسمبر 2025 | 9 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:14
14:53
12:28
07:31
05:59
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet17°
16° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
17°-9
16°-9
17°-9
18°-10
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/12)     942,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/12)   26605 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026