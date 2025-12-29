تونس تحتضن اشغال ملتقى قرطاج الثامن عشر للتامين واعادة التامين من 1 الى 3 فيفري 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6952829d4e16c3.93551418_jpfnhoqklmegi.jpg width=100 align=left border=0>

تحتضن تونس من 1 الى 3 فيفري 2026 اشغال ملتقى قرطاج الثامن عشر للتامين واعادة التامين تحت شعار "تأمين المستقبل في عالم متغير: تجديد، وقاية، صمود".



وينتظر ان يحضر هذا الملتقى، الذي تنظمه الجامعة التونسية لشركات التأمين بالتعاون مع الشركة التونسية لاعادة التامين والاتحاد العام العربي للتامين، ما يزيد عن 500 مشارك من مختلف البلدان العربية والافريقية والاجنبية، باعتبار الاثر الايجابي المرتقب على القطاع الاقتصادي عموما وقطاع التأمين خصوصا، وفق المنظمين.









وتأسست الجامعة التونسية لشركات التأمين (FTUSA) رسمياً كمنظمة مهنية في سنة 1973، بهدف الدفاع عن قطاع التأمين في تونس، وهي تضم 22 شركة تأمين وإعادة تأمين خاضعة للقانون التونسي ومرخص لها للقيام بعمليات التأمين وإعادة التأمين.



وأحدث الاتحاد العام العربي للتأمين عام 1964 وهو منظمة عربية غير حكومية ويعد الكيان الجامع لكل أطياف وأسواق التأمين العربية.

