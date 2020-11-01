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العميد هشام المدب حول عمليّة نيس: جهات استخباراتية ورّطت الشاب التونسي ونحن نطالب فرنسا بالتسجيلات ونشا لله ما يقوللناش راو مات

Publié le Dimanche 01 Novembre 2020 - 16:38 قراءة: 0 د, 30 ث
باب نات - رجّح السبت 31 أكتوبر، العميد هشام المدب أن تكون عملية نيس الارهابية مفبركة مشيرا الي ان المتهم التونسي وصل الي فرنسا قبل ليلة من العملية وأن هناك عديد الأسئلة التي تطرح نفسها.

واعتبر أنه من غير المستبعد، أن جهات استخباراتية استغلت الشاب التونسي وورطته في العملية الارهابية مطالبا فرنسا بتمكين تونس من التسجيلات التي تظهر قيام الشاب التونسي بالعملية خاصة وأن جميع دور العبادة في فرنسا تتوفر على كاميرات مراقبة.


وأضاف المدب قائلا "الشاب التونسي تم ايقافه وهو على قيد الحياة اما نشالله ما يقوللناش راو مات" مجددا تشكيكه في ملابسات العملية.




Commentaires


11 de 11 commentaires pour l'article 214207

LEDOYEN  (Tunisia)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 14h 54m |           
Mon avis: des versions tirées par les cheveux.....surtout que la presse s'empresse de donner des conclusions dare dare

Volcano  (Tunisia)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 08h 26m |           
اعمال العقل ليس نعمة فقط و لكنه واجب ومن يقبل الرواية الرسمية الفرنسية كما هي و لا يبحث فيها صنم واهم فهل يمكن قبول ان شابا مفقرا مهمشا لا يملك قوت يومه يهاجر حارقا الى ايطاليا ثم الى فرنسا في ظرف شهر واحد ليحقق حلمه الاوحد و الوحيد وهو القيام بعمل ارهابي ؟؟؟على ما اعتقد ان من عانى محنة الخروج من تونس بحرا و حرقة ثم الوصول الى بلاد النعيم لن يفكر الا في تحسين حاله و استقرار وضعه هناك ولن يتورط حتى في ابسط مخالفات حفظ الصحة في بلاد متنورة كي لا
يجد نفسه مجددا في وطن الغربة

Slimene  (France)  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 21h 09m |           
@ Observateur.La procédure partout dans le monde ne dit pas ça.Pour que la Tunisie exige de faire l’enquête en France,il faut passer par le conseil de sécurité comme l’avait fait la France pour l’enquête sur l’assassinat du premier ministre Hariri.

Slimene  (France)  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 20h 02m |           
@ Nouri.ما ماتش براهيم يعني ما قتلوهش!شوف سبة أخرى.وإلا بريكش ما قتلوهش بالعاني ومتفاهمين معه من قبل?قمة في السخافة.

Karimyousef  (France)  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 19h 31m |           
Je ne supporte pas ce déni de voir la réalité telle qu'elle est. Oui il est évident de reconnaître que ce jeune tunisien est passé à l'acte par qu'il avait une haine pathologique contre la France.il est nourri d'une frustration et d'une idéologie mortifère.
Ce terroriste qui ne voulait pas se rendre a été touché par plusieurs balles. dés son arrestation il a été transféré au bloc pour être opéré et sauvé.
Je dis à ce monsieur meddeb que la France est soucieuse de connaître toute la vérité et ce pour cela que tout a été déployé pour sauver la vie à ce barbare.
Arrêtez avec l'approche paranoïaque, où on voit des ennemis partout.

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 19h 20m |           
نعم نقول ان فرنسا صحيح كلامها وتحقيقها لكن على السلط التونسية ان تتعامل معها بالمثل اي بعث فرقة تحقيق لانه المجرم تونسي وهكذا تتفاعل فرنسا وكل الدول في هذه الحالة ثم طلب تسجيل كاميراآت الساحة كي يكن التحقيق كاملا وقد تستجيب فرنسا لهذا الطلب ، غير ذلك الملف يبقى مفتوح وهكذا هي ملفات التحقيق في كل الجرائم. وهذا هوالعدل

Slimene  (France)  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 18h 59m |           
@ BenMoussa.التونسيإلي من بنزرت إلي ذبح زوز بنات في محطة قطار مرسيليا بعثوه المخابرات.شبي المخابرات ما تقتل كان في الفرنسيس وما قتلت حتى مرة إمام مسلم وإلا عرب بالمآة كما وقع من قبل?

Falfoul  ()  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 18h 56m |           
من يقوم بعمل اجرامي بهذا الحجم لا يقضي ليلته تحت دروج ويكلم دارهم يقوللهم راني في فرنسا نلوج على شكون يعامنني ندبر خدمة... عملية ارهابية كيف هذي من المفروض يخلص عليها سخطة فلوس... ويبت في وتيل ووو... شوف الشك الديكارتي يفرض مزيد التحري الجدي ويبدو ان المسالة فيها ان...

BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 18h 25m |           
اذا اردت الحقيقة فاسال خبيرا وما قاله المدب اقرب للصواب
فهل يعقل ان يسافر شاب ويدفع الاموال من اجل ان يذبح امراتين في كنيسة؟
وان كان هو الفاعل من المتوقع ان يكون ملطخا بالدماء من اعلى راسه الى ساقيه وكيف يذبح ثلاثة اشخاص التاسعة صباحا ولم يتدخل احد امام شاب الواحدة والعشرين ولم يكن مسلحا

Fessi425  ()  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 17h 44m |           
نحن في تونس حكمنا على هذه العملية بأنها إرهابية على معطيات فرنسية بدون التثبة و لا مراجعة الأدلة و مع هذا توجهت الشرطة و الصحافة إلى بيت أهل الشاب و تحدثوا معهم و أتهموا إبنهم بأنه هو المنفذ و روطوا أهله في حديث لا يمكن أن يتسرب للصحافة و خاصة الصحافة المأجورة من فرنسا في تونس

Observateur  (Canada)  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 17h 06m |           
Puisque le présumé coupable est un ressortissant tunisien, pourquoi la Tunisie ne participe pas à l'enquête et être mise au courant des preuves comme veut la procédure partout au monde quand le crime est commis en dehors du pays de l'accusé.



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