العميد هشام المدب حول عمليّة نيس: جهات استخباراتية ورّطت الشاب التونسي ونحن نطالب فرنسا بالتسجيلات ونشا لله ما يقوللناش راو مات

باب نات -

رجّح السبت 31 أكتوبر، العميد هشام المدب أن تكون عملية نيس الارهابية مفبركة مشيرا الي ان المتهم التونسي وصل الي فرنسا قبل ليلة من العملية وأن هناك عديد الأسئلة التي تطرح نفسها.واعتبر أنه من غير المستبعد، أن جهات استخباراتية استغلت الشاب التونسي وورطته في العملية الارهابية مطالبا فرنسا بتمكين تونس من التسجيلات التي تظهر قيام الشاب التونسي بالعملية خاصة وأن جميع دور العبادة في فرنسا تتوفر على كاميرات مراقبة.وأضاف المدب قائلا "الشاب التونسي تم ايقافه وهو على قيد الحياة اما نشالله ما يقوللناش راو مات" مجددا تشكيكه في ملابسات العملية.