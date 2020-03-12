سيف مخلوف يقاضي عبير موسي ويطلب إذنا قضائيا لعرضها على الطب النفسي والذهني بمستشفى الرازي

Jeudi 12 Mars 2020
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باب نات - أعلن الخميس 12 مارس، الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة، النائب سيف الدين مخلوف أنه تقدّم بشكاية ضد النائبة عبير موسي طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وأفاد سيف مخلوف أنه طلب إلى جانب الشكاية، اذنا قضائيا بعرض عبير موسي على الطب النفسي والذهني بمستشفى الرازي.
تجدر الإشارة إلى ان الفصل 96 ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.
باب نات - أعلن الخميس 12 مارس، الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة، النائب سيف الدين مخلوف أنه تقدّم بشكاية ضد النائبة عبير موسي طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وأفاد سيف مخلوف أنه طلب إلى جانب الشكاية، اذنا قضائيا بعرض عبير موسي على الطب النفسي والذهني بمستشفى الرازي.
تجدر الإشارة إلى ان الفصل 96 ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.
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Abdelhalim Hafed - يا خالي القلب
Par:ra7ala (Saudi Arabia )
Sur: سيف مخلوف يقاضي عبير موسي ويطلب إذنا قضائيا لعرضها على الطب النفسي والذهني بمستشفى الرازي