الغنوشي والفخفاخ يؤكّدان على أهمية التنسيق والانسجام بين الحكومة والبرلمان

Mercredi 11 Mars 2020



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باب نات

- استقبل الأربعاء 11 مارس، رئيس مجلس نواب الشعب، راشد خريجي الغنوشي بمكتبه بالبرلمان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وذلك على هامش لجلسة التنسيقية الاولى في الدورة البرلمانية الحالية.وقد أكّد الطرفان في افتتاح الجلسة على أهميّة التنسيق ومزيد تفعيل مختلف آلياته الممكنة بما يؤمّن الانسجام والتناغم بين مختلف مؤسسات الحكم وبما يضمن نجاعة العملين التشريعي والحكومي.كما تم التأكيد على أهميّة دوريّة الجلسات التنسيقية والسياق العام للحكومة وكيفية إدارة التنسيق بين مجلس نواب الشعب والحكومة وبحث صيغ لتعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين وكافة المتدخلين في مجال التشريع.