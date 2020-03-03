بعد أن عزله قيس سعيد من وزارة الخارجية، الأمم المتحدة تتجه لتعيين خميس الجهيناوي مبعوثا خاصا بليبيا

Mardi 03 Mars 2020
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باب نات - كشف الثلاثاء 3 مارس، الاعلامي برهان بسيس أن الأمم المتحدة تتجه نحو تعيين وزير الخارجية السابق خميس الجهيناوي مبعوثا خاصا بليبيا تعويضا للمبعوث المستقيل غسان سلامة.
وقال بسيس "ان صحّ الأمر سيكون ذلك بمثابة رسائل متعددة من بعض القوى الدولية منها ما هو موجه رأسا للرئيس التونسي قيس سعيّد".
يذكر أن اقالة خميس الجهيناوي جاءت بعد فترة وجيزة من تسلم الرئيس قيس سعيد لمهامه خاصة وأنه يعتبر الجهيناوي مطبعا مع الكيان الصهيوني وفق ما نقله عنه الصحفي عبد الباري عطوان.
باب نات - كشف الثلاثاء 3 مارس، الاعلامي برهان بسيس أن الأمم المتحدة تتجه نحو تعيين وزير الخارجية السابق خميس الجهيناوي مبعوثا خاصا بليبيا تعويضا للمبعوث المستقيل غسان سلامة.
وقال بسيس "ان صحّ الأمر سيكون ذلك بمثابة رسائل متعددة من بعض القوى الدولية منها ما هو موجه رأسا للرئيس التونسي قيس سعيّد".
يذكر أن اقالة خميس الجهيناوي جاءت بعد فترة وجيزة من تسلم الرئيس قيس سعيد لمهامه خاصة وأنه يعتبر الجهيناوي مطبعا مع الكيان الصهيوني وفق ما نقله عنه الصحفي عبد الباري عطوان.
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- 21:08 السيد القائد الرفيق زهير
- 21:02 المنشور 108
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Par:RESA67 (France )
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