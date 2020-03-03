أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدان بانعتاقها من ديكتاتورية وفاشية عبير موسي

Mardi 03 Mars 2020
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باب نات - تلقّت الثلاثاء 3 مارس، النائبة لمياء جعيدان عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك عديد رسائل التهنئة من أهالي قصر هلال وذلك على خلفية قرار رئيسة الحزب عبير موسي تجميد عضويتها واقالتها من كتلة الحزب بالبرلمان.
واعتبر بعض النشطاء بالجهة أن استبعاد لمياء جعيدان من الحزب الدستوري الحر هو انعتاق لها مما وصفوها ديكتاتورية وفاشية عبير موسي.
واستنكر آخرون طريقة تعامل عبير موسي مع لمياء جعيدان التي ساهمت بشكل كبير حسب تعبيرهم في توسيع شعبية الحزب في جهة المنستير وتحديدا في قصر هلال معتبرين أن معاداة عبير موسي للجميع وسياستها في تسيير الحزب ستقودها للفشل.
يذكر أن عبير موسي قررت تجميد عضوية لمياء جعيدان في الحزب الدستوري الحر واقالتها من كتلة الدستوري الحر بالبرلمان بحجّة حضورها في اجتماع بجهة قصر هلال نظمه سياسيون صوتوا لحكومة الفخفاخ التي تضم قيادات الاخوان حسب بيان لحزبها.
باب نات - تلقّت الثلاثاء 3 مارس، النائبة لمياء جعيدان عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك عديد رسائل التهنئة من أهالي قصر هلال وذلك على خلفية قرار رئيسة الحزب عبير موسي تجميد عضويتها واقالتها من كتلة الحزب بالبرلمان.
واعتبر بعض النشطاء بالجهة أن استبعاد لمياء جعيدان من الحزب الدستوري الحر هو انعتاق لها مما وصفوها ديكتاتورية وفاشية عبير موسي.
واستنكر آخرون طريقة تعامل عبير موسي مع لمياء جعيدان التي ساهمت بشكل كبير حسب تعبيرهم في توسيع شعبية الحزب في جهة المنستير وتحديدا في قصر هلال معتبرين أن معاداة عبير موسي للجميع وسياستها في تسيير الحزب ستقودها للفشل.
يذكر أن عبير موسي قررت تجميد عضوية لمياء جعيدان في الحزب الدستوري الحر واقالتها من كتلة الدستوري الحر بالبرلمان بحجّة حضورها في اجتماع بجهة قصر هلال نظمه سياسيون صوتوا لحكومة الفخفاخ التي تضم قيادات الاخوان حسب بيان لحزبها.
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Par:tfouhrcd (United States )
Sur: عبير موسي تطرد النائبة لمياء جعيدان من كتلة الحزب بسبب حضورها في اجتماع نظمه سياسيون صوتوا لحكومة الفخفاخ