حوكم غيابيا ب30سنة سجنا محاكمة عامل بمطعم بمدينة نيس الفرنسية في قضية ارهابية .

Vendredi 28 Février 2020
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باب نات - شرعت صباح اليوم الثلاثاء الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية في النظر في ملف قضية اتهم فيها موقوف اصيل منطقة مساكن اتهم بالسفر الى ليبيا لتلقي تدريبات والقيام بأعمال ارهابية حيث حوكم غيابيا ب30سنة سجنا ..
وقد طلب المهتم الاعتراض على الحكم الصادر في شأنه فقبلت المحكمة الطلب .
باستنطاق المتهم انكر ما نسب اليه بالرغم من مجابهة القاضي له باعترافاته المسجلة عليه .. معترفا بانه كان يعرف نفر معروف باسم جمال معروف بتسفير الشبان عبر الابحار خلسة .. وانه غادر تونس عبر معبر رأس الجدير ثم دخل الى لييبا خلسة اين وجد أشخاص في انتظاره ثم نقلوه الى مدينة زوارة أين وجد عدد هام من التونسيين وافارقة ومغاربة وقد سافر خلسة الى مدينة صقلية ثم روما فنيس أين استقر بمنزل شقيقته و بقي يعمل في مجال ''الدهن'' لمدة سنة ونصف ثم انتقل لباريس أين عمل في مطعم ف وظل هناك ثم تقدم بمطلب الاقامة الدائمة هناك الا ان السلطات الفرنسية رفضت ذلك .
وقد ظل في فرنسا الى ان تم القبض عليه وترحيله الى تونس ..
المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.
باب نات - شرعت صباح اليوم الثلاثاء الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية في النظر في ملف قضية اتهم فيها موقوف اصيل منطقة مساكن اتهم بالسفر الى ليبيا لتلقي تدريبات والقيام بأعمال ارهابية حيث حوكم غيابيا ب30سنة سجنا ..
وقد طلب المهتم الاعتراض على الحكم الصادر في شأنه فقبلت المحكمة الطلب .
باستنطاق المتهم انكر ما نسب اليه بالرغم من مجابهة القاضي له باعترافاته المسجلة عليه .. معترفا بانه كان يعرف نفر معروف باسم جمال معروف بتسفير الشبان عبر الابحار خلسة .. وانه غادر تونس عبر معبر رأس الجدير ثم دخل الى لييبا خلسة اين وجد أشخاص في انتظاره ثم نقلوه الى مدينة زوارة أين وجد عدد هام من التونسيين وافارقة ومغاربة وقد سافر خلسة الى مدينة صقلية ثم روما فنيس أين استقر بمنزل شقيقته و بقي يعمل في مجال ''الدهن'' لمدة سنة ونصف ثم انتقل لباريس أين عمل في مطعم ف وظل هناك ثم تقدم بمطلب الاقامة الدائمة هناك الا ان السلطات الفرنسية رفضت ذلك .
وقد ظل في فرنسا الى ان تم القبض عليه وترحيله الى تونس ..
المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.
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Par:delavant (France )
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