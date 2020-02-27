من مكّة ... امال كربول حزينة لقرر المملكة السعودية تعليق أداء مناسك العمرة

Jeudi 27 Février 2020
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باب نات - نشرت وزيرة السياحة السابقة وعضو لجنة التربية لدى الامم المتحدة آمال كربول صورا لها على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك و هي تؤدي مناسك العمرة.
وعبرت كربول عن استغرابها من قرر المملكة العربية السعودية تعليق أداء مناسك العمرة خوفا من فيروس كورونا.
وكتبت كربول في صفحتها التدوينة التالية :
باب نات - نشرت وزيرة السياحة السابقة وعضو لجنة التربية لدى الامم المتحدة آمال كربول صورا لها على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك و هي تؤدي مناسك العمرة.
وعبرت كربول عن استغرابها من قرر المملكة العربية السعودية تعليق أداء مناسك العمرة خوفا من فيروس كورونا.
وكتبت كربول في صفحتها التدوينة التالية :
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Par:volcano (France )
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