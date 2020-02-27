فيديو اليوم: علي الحفصي يُقسم على ''اللّوح'' عوض المصحف وسط ضحكات أنور معروف وسليم العزابي

Jeudi 27 Février 2020



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باب نات

- تداولت الخميس 27 فيفري، صفحات الفايسبوك مقتطفا من موكب أداء الحكومة لليمين الدستورية يظهر فيه وزير العلاقة مع البرلمان على الحفصي بصدد أداء القسم.وخلال تأديته القسم وعوض وضع يده على المصحف وضع يده على الخشب ويبدا في القسم قبل أن يتدارك أمره ويعيد القسم بعد وضع يده على المصحف وسط ضحكات زميليه في الحكومة أنور معروف وسليم العزابي.