وفاء الشلّي تؤكد أن أردوغان أعطى تعليمات لتونس لاستقبال أكثر من 30 داعشي وداعشية في 48 ساعة وتدعو لاعلان المقاومة

Jeudi 27 Février 2020



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باب نات

- قالت الخميس 27 فيفري، المحامية وفاء الشاذلي أنها تحصلت على اثباتات تؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعطي تعليماته لتونس باستقبال أكثر من 30 داعشي وداعشية.ودعت وفاء الشاذلي التونسيين الي اعلان المقاومة والتصدي لما سمته مخطط توطين الدواعش والارهابيين في تونس.