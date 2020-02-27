Jeudi 27 Février 2020
قراءة: 0 د, 16 ث
باب نات - قالت الخميس 27 فيفري، المحامية وفاء الشاذلي أنها تحصلت على اثباتات تؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعطي تعليماته لتونس باستقبال أكثر من 30 داعشي وداعشية.
ودعت وفاء الشاذلي التونسيين الي اعلان المقاومة والتصدي لما سمته مخطط توطين الدواعش والارهابيين في تونس.
باب نات - قالت الخميس 27 فيفري، المحامية وفاء الشاذلي أنها تحصلت على اثباتات تؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعطي تعليماته لتونس باستقبال أكثر من 30 داعشي وداعشية.
ودعت وفاء الشاذلي التونسيين الي اعلان المقاومة والتصدي لما سمته مخطط توطين الدواعش والارهابيين في تونس.
1 de 1 commentaires pour l'article 198772
En continu
- 07:51 ليلة الخميس الطويلة...
نزول جمرة الماء
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:39
|18:13
|15:42
|12:39
|06:54
|05:28
|
17°
|17°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|9°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|17°-9
|21°-10
|25°-9
|23°-11
|21°-11
Follow @babnet_Tunisie
(108 236) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 53 712) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 362) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 50 976) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 531) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 910) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 556) جنازة الفقيدة لينا بن مهني: نساء ي
( 48 355) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 025) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 287) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 813) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 803) بطاقة إيداع جديدة بالسجن ضدّ سامي
( 43 536) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 143) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 39 113) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 38 660) الصين: ارتفاع عدد وفيات ''كورونا''
( 34 621) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
( 33 345) يحدث في تونس: عميد الأطباء يُسند
( 32 775) ذكرى الشابي تهدد بفضخ عمها علاء ال
( 32 513) بعد معجزة البقرتيْن وإنزال الأمطار
Par:mnasser57 (Austria )
Sur: وفاء الشلّي تؤكد أن أردوغان أعطى تعليمات لتونس لاستقبال أكثر من 30 داعشي وداعشية في 48 ساعة وتدعو لاعلان المقاومة