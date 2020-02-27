Radio Babnet Tunisie  Melhem Barakat - الهوى   

وفاء الشلّي تؤكد أن أردوغان أعطى تعليمات لتونس لاستقبال أكثر من 30 داعشي وداعشية في 48 ساعة وتدعو لاعلان المقاومة

Jeudi 27 Février 2020

Jeudi 27 Février 2020
قراءة: 0 د, 16 ث

باب نات - قالت الخميس 27 فيفري، المحامية وفاء الشاذلي أنها تحصلت على اثباتات تؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعطي تعليماته لتونس باستقبال أكثر من 30 داعشي وداعشية.
ودعت وفاء الشاذلي التونسيين الي اعلان المقاومة والتصدي لما سمته مخطط توطين الدواعش والارهابيين في تونس.




  
  
  

rtt-66651ad46dec0285364407607b2ab6da-2020-02-27 12:49:13






1 de 1 commentaires pour l'article 198772

Mnasser57  (Austria)  |Jeudi 27 Février 2020 à 13h 51m |           
Hhhhhhhhhhh
اكيد الخبر من عند اللي مصور بجنبها



En continu

نزول جمرة الماء

الخميس 27 فيفري 2020 | 3 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:39 18:13 15:42 12:39 06:54 05:28
17°
 17° % 48 :الرطــوبة
تونــس
4.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
17°-921°-1025°-923°-1121°-11
  • Avoirs en devises
    19520,5

  • (26 fév)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,12140 DT        1$ =2,88933 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 fév)   622,2 MDT
لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582808046|198772 2568|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires