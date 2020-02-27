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برهان بسيس: لقاء الجودي وسعيد في ''كيوسك'' يثبت مدى ثقافة التواضع التي احدثها الرئيس

Jeudi 27 Février 2020

Jeudi 27 Février 2020
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باب نات - قال الاعلامي برهان بسيس في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " انه يشعر بالفخر بسبب تواضع رئيس الجمهورية قيس سعيد وذلك على خلفية تدوينة معز الجودي الذي تحدث فيها عن لقائه بالرئيس في مقهى " الكيوسك".
واضاف بسيس " حقيقة تواضع الرئيس شيئ جميل جدا لم يكن موجودا من قبل وشخصيا اكن له كل الاحترام رغم الاختلاف معه في بعض الملفات".
وتابع برهان بسيس "حقيقة انا اشعر باحترام كبير لكل شخصية سياسية سواء اسلامية او يسارية او تجمعية تمتاز برفعة الاخلاق".





  
  
  

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