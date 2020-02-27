منزل بوزلفة ... انفجار قارورة غاز بمصنع الكترونيكك ونقل خمس عاملات الى مستشفى الحروق البليغة ،وتعرض اخريات الى اصابات

Jeudi 27 Février 2020
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وات - تعرضت عدد من العاملات بمصنع الكترونيك بمنزل بوزلفة من ولاية نابل الى إصابات متفاوتة بعد انفجار قارورة غاز بالمصنع وتم نقل خمس عاملات الى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس ونقل 15 عاملة اخرى الى المستشفيات المجاورة وفق ما افاد به وكالة تونس افريقيا للانباء ،مصدر أمني.
وأشار ذات المصدر الى انه لم يتم تحديد اسباب الحادث التي تعود الى انفجار عبوة غاز او نتيجة احتراق احدى المعدات بالمصنع وفق رواية العمال وتجدر الإشارة إلى أن اصحاب المصنع لم يعلموا الحماية المدنية بهذا الحادث وخيروا نقل المصابين بامكانياتهم الذاتية وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية لطفي بن علية والذي ارسل فريقا مختصا على عين المكان للتثبت وإجراء ما يتعين.
وات - تعرضت عدد من العاملات بمصنع الكترونيك بمنزل بوزلفة من ولاية نابل الى إصابات متفاوتة بعد انفجار قارورة غاز بالمصنع وتم نقل خمس عاملات الى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس ونقل 15 عاملة اخرى الى المستشفيات المجاورة وفق ما افاد به وكالة تونس افريقيا للانباء ،مصدر أمني.
وأشار ذات المصدر الى انه لم يتم تحديد اسباب الحادث التي تعود الى انفجار عبوة غاز او نتيجة احتراق احدى المعدات بالمصنع وفق رواية العمال وتجدر الإشارة إلى أن اصحاب المصنع لم يعلموا الحماية المدنية بهذا الحادث وخيروا نقل المصابين بامكانياتهم الذاتية وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية لطفي بن علية والذي ارسل فريقا مختصا على عين المكان للتثبت وإجراء ما يتعين.
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