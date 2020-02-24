Radio Babnet Tunisie  Farid - أول همسة   

صحبي سمارة: الغنوشي من أقوى وأخطر وأذكى السياسيين، عمرو ما دخل عركة وخسرها

Lundi 24 Février 2020

Lundi 24 Février 2020
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باب نات - أشاد الأحد 23 فيفري، النائب عن ائتلاف الكرامة صحبي سمارة بزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي واعتبره من أقوى وأخطر وأذكى الشخصيات السياسية في تونس منذ الاستقلال الي اليوم.

وخلال استضافته في قناة حنبعل قال صمارة ان الغنوشي رجل قادر على قلب المعطيات وهو رجل حكيم وصبور عمرو ما دخل معركة وخسرها" وأضاف قائلا "الغنوشي رجل ما يخسر حتى طرح والطرح الي بينو وبين قيس سعيد من اروع ما ترى".





  
  
  

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4 de 4 commentaires pour l'article 198545

Sarramba  (Tunisia)  |Lundi 24 Février 2020 à 12h 19m |           
@Nouri

تأييدا لكلامك ، بورقيبة في وقتها قالها" الشعب التونسي خُبزِيست" والعاقبة للواعين

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 24 Février 2020 à 11h 18m |           
الغريب ان تونس اكثر البلدان التي تجهل قيمة الغنوشي في حينها رجال دولة وسياسيين ورجال اعمال دوليين يعترفون ويعرفون قيمة هذا الرجل، نفس الحالة مع المنصف المرزوقي وهذا ما يدل على ان التونسي غير مثقف ولا يهتم إلا بالاكل والشرب والسيارات والخرجات

Jehaislestraitres  (France)  |Lundi 24 Février 2020 à 11h 06m |           
Ça y est....il rentre dans la secte par la grande porte...les deux larbins du gourous Ghannouchi seiffeddin et aaloui l'ont bien briffe
Que des traîtres dans ce pays..

Mnasser57  (Austria)  |Lundi 24 Février 2020 à 07h 52m |           
لا مكان في تونس للخونة والاستغلاليين والغنوشي رجل حكيم فعلا وصبور جدا وياريت هناك الكثير من الدين يغلبون المصلحة العليا لتونس على المصلحة الشخصية وياربي خلصنا من الخونة والانتهازيين والبيوعين والمتصهينيين واحفظ بلادنا وشعبنا وشبابنا واهده الى طريق الصواب والهدايةلما فيه خير وصلاح



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