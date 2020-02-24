صحبي سمارة: الغنوشي من أقوى وأخطر وأذكى السياسيين، عمرو ما دخل عركة وخسرها

Lundi 24 Février 2020



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باب نات

- أشاد الأحد 23 فيفري، النائب عن ائتلاف الكرامة صحبي سمارة بزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي واعتبره من أقوى وأخطر وأذكى الشخصيات السياسية في تونس منذ الاستقلال الي اليوم.وخلال استضافته في قناة حنبعل قال صمارة ان الغنوشي رجل قادر على قلب المعطيات وهو رجل حكيم وصبور عمرو ما دخل معركة وخسرها" وأضاف قائلا "الغنوشي رجل ما يخسر حتى طرح والطرح الي بينو وبين قيس سعيد من اروع ما ترى".