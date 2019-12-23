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الامين البوعزيزي: لو تعرفون سبب الخلافات وراء الانسحاب من المشاورات تو تندبو وجوهكم بڤزازة

Lundi 23 Decembre 2019

Lundi 23 Decembre 2019
باب نات - قال الباحث الإجتماعي والباحث في الأنتروبولوجيا الامين البوعزيزي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان التعلات التي طرحتها " احزاب الكلوخ" للانسحاب من مشاورات تشكيل الحكومة مخزية.

وكتب البوعزيزي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية!

"ماتسمعوش الكلّوخ مْتاع أحزاب الكلّوخ:

- والله العظيم لو كان تعرفو حقيقة الخلافات التي حدثت تندبو وجوهكم بڤزازة.
خلافات داخلية... وتعليمات خارجية.. يغلفونها بشعارات سيادية ومسؤولية وطنية?
- لو كان تعرفو علاش المسارعة باللجوء ل"خيار" حكومة الاستبضاع رفضا استباقيا لمن هو مرشح لتشكيل الحكومة التي روج لها الشبيحة إلا ما تخرجو عرايا في عز البرد وتعملو لطميات?
- يتسردكون.... وسيصوتون لحكومة الاستبضاع خوفا من إعادة الانتخابات حفاظا على شهرياتهم المحصنة?
قريبا ستطلعون على حقيقة كل #الديكة_الحزبية?
#ريش_ومزابل
أغالب نفسي على القيء "




  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194894

Karimyousef  (France)  |Lundi 23 Decembre 2019 à 21h 49m |           
Dîtes nous clairement les raisons pour lesquelles ces deux partis ont refusé de participer au gouvernement.
On a assez des insinuations et des allusions.allez droit au but.
تكلم بالفلاقي



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