الامين البوعزيزي: لو تعرفون سبب الخلافات وراء الانسحاب من المشاورات تو تندبو وجوهكم بڤزازة

Lundi 23 Decembre 2019
باب نات - قال الباحث الإجتماعي والباحث في الأنتروبولوجيا الامين البوعزيزي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان التعلات التي طرحتها " احزاب الكلوخ" للانسحاب من مشاورات تشكيل الحكومة مخزية.
وكتب البوعزيزي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية!
"ماتسمعوش الكلّوخ مْتاع أحزاب الكلّوخ:
وكتب البوعزيزي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية!
"ماتسمعوش الكلّوخ مْتاع أحزاب الكلّوخ:
- والله العظيم لو كان تعرفو حقيقة الخلافات التي حدثت تندبو وجوهكم بڤزازة.
خلافات داخلية... وتعليمات خارجية.. يغلفونها بشعارات سيادية ومسؤولية وطنية?
- لو كان تعرفو علاش المسارعة باللجوء ل"خيار" حكومة الاستبضاع رفضا استباقيا لمن هو مرشح لتشكيل الحكومة التي روج لها الشبيحة إلا ما تخرجو عرايا في عز البرد وتعملو لطميات?
- يتسردكون.... وسيصوتون لحكومة الاستبضاع خوفا من إعادة الانتخابات حفاظا على شهرياتهم المحصنة?
قريبا ستطلعون على حقيقة كل #الديكة_الحزبية?
#ريش_ومزابل
أغالب نفسي على القيء "
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Par:bensa94 (France )
Sur: الجملي يعلن أنه قرر تشكيل حكومة وطنية مستقلة عن كل الأحزاب السياسية بما فيها حركة النهضة