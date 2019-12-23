الامين البوعزيزي: لو تعرفون سبب الخلافات وراء الانسحاب من المشاورات تو تندبو وجوهكم بڤزازة

Lundi 23 Decembre 2019



باب نات

"ماتسمعوش الكلّوخ مْتاع أحزاب الكلّوخ:



- والله العظيم لو كان تعرفو حقيقة الخلافات التي حدثت تندبو وجوهكم بڤزازة.

خلافات داخلية... وتعليمات خارجية.. يغلفونها بشعارات سيادية ومسؤولية وطنية?

- لو كان تعرفو علاش المسارعة باللجوء ل"خيار" حكومة الاستبضاع رفضا استباقيا لمن هو مرشح لتشكيل الحكومة التي روج لها الشبيحة إلا ما تخرجو عرايا في عز البرد وتعملو لطميات?

- يتسردكون.... وسيصوتون لحكومة الاستبضاع خوفا من إعادة الانتخابات حفاظا على شهرياتهم المحصنة?

قريبا ستطلعون على حقيقة كل #الديكة_الحزبية?

#ريش_ومزابل

أغالب نفسي على القيء "

- قال الباحث الإجتماعي والباحث في الأنتروبولوجيا الامين البوعزيزي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان التعلات التي طرحتها " احزاب الكلوخ" للانسحاب من مشاورات تشكيل الحكومة مخزية.وكتب البوعزيزي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية!