رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقيروان: كما تم سكب الحليب في الشوارع سيُسكب زيت الزيتون

Vendredi 20 Decembre 2019
باب نات - استضافت الخميس 19 ديسمبر، إذاعة صبرة أف أم رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار ورئيس الاتحاد الجهوي بالقيروان مولدي الرمضاني ورئيس الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة مصطفى المطيراوي للحديث أساس عن أزمة زيت الزيتون.
وأشار الحاضرون إلى عدم تدخل الدولة ممثلة في ديوان الزيت سواء لدعم الفلاح أو لحماية صابة زيت الزيتون واستغلالها لتحقيق مداخيل هامة معتبرين أن هناك سياسة لضرب الفلاح والقطاع الفلاحي.
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وقال رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحين بالقيروان المولدي الرمضاني إن المؤشرات داخل السوق الفلاحية لا تبشر بخير في ظل انهيار أسعار الحليب وزيت الزيتون و العسل و البطاطا وغيرها في الوقت الذي يتكبد فيه الفلاح خسائر فادحة في ظل اارتفاع تكلفة الإنتاج .
واعتبر الرمضاني أن ما حدث مع الحليب سيتكرر مع زيت الزيتون غير مستبعد أن يقوم الفلاحون بسكب زيت الزيتون في الشوارع.
وأشار الحاضرون إلى عدم تدخل الدولة ممثلة في ديوان الزيت سواء لدعم الفلاح أو لحماية صابة زيت الزيتون واستغلالها لتحقيق مداخيل هامة معتبرين أن هناك سياسة لضرب الفلاح والقطاع الفلاحي.
اقرأ أيضا: إقرار إجراءات جديدة لتأمين أوفر ظروف النجاح لموسم زيت الزيتون
وقال رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحين بالقيروان المولدي الرمضاني إن المؤشرات داخل السوق الفلاحية لا تبشر بخير في ظل انهيار أسعار الحليب وزيت الزيتون و العسل و البطاطا وغيرها في الوقت الذي يتكبد فيه الفلاح خسائر فادحة في ظل اارتفاع تكلفة الإنتاج .
واعتبر الرمضاني أن ما حدث مع الحليب سيتكرر مع زيت الزيتون غير مستبعد أن يقوم الفلاحون بسكب زيت الزيتون في الشوارع.
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