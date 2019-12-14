الصحافة السعودية: حكم مباراة الهلال والترجي ''تشيلي'' متهم ببيع المباريات ويُطلق عليه لقب ''السفاح''

Samedi 14 Decembre 2019
باب نات - أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحكم التشيلي روبرتو توبار إدارة مواجهة الهلال والترجي التونسي ضمن مباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية 2019، التي تحتضنها العاصمة القطرية حتى 21 من ديسمبر الجاري.
ووفق موقع سبق السعودي , يمتلك الحكم التشيلي سمعة سيئة، أثرت كثيرًا في مشواره التحكيمي؛ إذ شارك في واحدة من أشهر فضائح تشيلي في موسم 2012-2013 عندما تم توقيفه لمدة 8 أشهر بعد مشاركته في تكوين منظمة سرية للمراهنات بحضور عدد كبير من الحكام، لكنه عاد إلى التألق بعد انتهاء فترة إيقافه، وتمكن من الحصول مجددًا على الشارة الدولية؛ لتمنحه قيادة العديد من المباريات المهمة، أبرزها نهائي كوبا سود أمريكانا 2018 و2019، إضافة إلى نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل وبيرو، ونهائي ليبرتادوريس بين فلامنغو وريفربليت 2019.
ويشتهر صاحب الـ41 عامًا بإشهار البطاقات الصفراء، ويُطلق عليه لقب "السفاح".
ووفق موقع سبق السعودي , يمتلك الحكم التشيلي سمعة سيئة، أثرت كثيرًا في مشواره التحكيمي؛ إذ شارك في واحدة من أشهر فضائح تشيلي في موسم 2012-2013 عندما تم توقيفه لمدة 8 أشهر بعد مشاركته في تكوين منظمة سرية للمراهنات بحضور عدد كبير من الحكام، لكنه عاد إلى التألق بعد انتهاء فترة إيقافه، وتمكن من الحصول مجددًا على الشارة الدولية؛ لتمنحه قيادة العديد من المباريات المهمة، أبرزها نهائي كوبا سود أمريكانا 2018 و2019، إضافة إلى نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل وبيرو، ونهائي ليبرتادوريس بين فلامنغو وريفربليت 2019.
ويشتهر صاحب الـ41 عامًا بإشهار البطاقات الصفراء، ويُطلق عليه لقب "السفاح".
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Par:lechef (Tunisia )
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