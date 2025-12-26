وزير النّقل يعاين وضعية معدّات شركة أشغال السكك الحديدية التونسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694efc45502843.39391103_klphmigqoenjf.jpg width=100 align=left border=0>

إطلع وزير النقل، رشيد عامري، اليوم الجمعة ، في مستودع جبل جلود التابع لشركة أشغال السكك الحديدية التونسية،على وضعية المعدّات الثقيلة وعمليات صيانتها.



وحسب بلاغ اعلامي نشرته الوزارة، أوصى عامري بوضع جدول زمني لاستكمال عمليات إصلاح المعدّات الثقيلة مع تقدير ميزانية صيانة والعمل على إعادة تأهيل هذه المعدات واستغلالها في أقرب الآجال وبأنجع الطرق بما يمكّن من النهوض بوضعيّة السكّة وتنفيذ المشاريع المتعلّقة بمجال النّقل الحديدي وتحسين خدماته والإرتقاء بمؤشراته،









وأكّد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيد المشاريع الإستثمارية لهذه الشركة التي تملك عدّة مقومات للنجاح والإنخراط في توجّه الدّولة الرامي إلى تطوير منظومة النّقل الحديدي للأشخاص والبضائع باعتبار مزاياه التفاضلية ودوره في تحقيق الأهداف التنموية ببعديها الاقتصادي والإجتماعي.

