Babnet   Latest update 23:13 Tunis

وزير النّقل يعاين وضعية معدّات شركة أشغال السكك الحديدية التونسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694efc45502843.39391103_klphmigqoenjf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Decembre 2025 - 22:20 قراءة: 0 د, 40 ث
      
إطلع وزير النقل، رشيد عامري، اليوم الجمعة ، في مستودع جبل جلود التابع لشركة أشغال السكك الحديدية التونسية،على وضعية المعدّات الثقيلة وعمليات صيانتها.

وحسب بلاغ اعلامي نشرته الوزارة، أوصى عامري بوضع جدول زمني لاستكمال عمليات إصلاح المعدّات الثقيلة مع تقدير ميزانية صيانة والعمل على إعادة تأهيل هذه المعدات واستغلالها في أقرب الآجال وبأنجع الطرق بما يمكّن من النهوض بوضعيّة السكّة وتنفيذ المشاريع المتعلّقة بمجال النّقل الحديدي وتحسين خدماته والإرتقاء بمؤشراته،



وأكّد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيد المشاريع الإستثمارية لهذه الشركة التي تملك عدّة مقومات للنجاح والإنخراط في توجّه الدّولة الرامي إلى تطوير منظومة النّقل الحديدي للأشخاص والبضائع باعتبار مزاياه التفاضلية ودوره في تحقيق الأهداف التنموية ببعديها الاقتصادي والإجتماعي.
وكان وزير النقل مرفوقا خلال هذه الزيارة بالمتصرّف المفوض للشركة والرّئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وعدد من مسؤولي الوزارة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320932

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Angola CAN 2025 - Zimbabwe CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Egypte CAN 2025 - Afrique du Sud CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Zambie CAN 2025 - Comores CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Maroc CAN 2025 - Mali CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 ديسمبر 2025 | 6 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:27
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
17°-10
18°-11
17°-11
17°-9
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/12)     1269,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/12)   26449 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026