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الصافي سعيد : نصحت التيار الديمقراطي و حركة الشعب بالمشاركة في الحكم

Mercredi 11 Decembre 2019

Mercredi 11 Decembre 2019
باب نات - قال النائب الصافي سعيد في قناة التاسعة انه نصح حركة الشعب و التيار الديمقراطي بالمشاركة في الحكومة و دعاهم الى تعلم تجربة الحكم و عدم الهروب من المسؤولية ،، و اضاف ؛ رصيدكم الانتخابي لن يتطور و انتم في المعارضة ... و اعتبر الصافي سعيد ان التهرب من الحكم سيجعل النهضة تتفاوض مع قلب تونس .

أشاهد يوميا المكائد والمناورات الحقيرة والدنيئة في البرلمان وباش نتكلم


و قال الصافي سعيد انه مازال يشاهد المكائد الحقيرة والدنيئة في البرلمان مضيفا " اشاهد وارى العجائب وساتكلم يوما".
واضاف الصافي سعيد " مثل هذه الديمقراطيات جربها العالم العربي وتسببت في عودة الدكتاتوريات والاستبداد العسكري".
وتابع الصافي سعيد " المحاصصات وهذه الاشكال من الزركشات التافهة تجعل من الجيش أن يتدخل".

وقال الصافي سعيد " لو شعرت النخبة التونسية بوجود قوة تستطيع افتكاك السلطة منها بالقوة لما حصلت كل تلك التفاهات".






  
  
     
  

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