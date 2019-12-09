عامين سجنا في حق امام خمس بجامع بتطاوين حرض المصلين ومجد داعش الارهابي

Lundi 09 Decembre 2019



باب نات

- قضت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بعامين سجنا في حق امام خمس بجامع بتطاوين وذلك على خلفية اتهامه بتحريض المصلين وخلال خطبة الجمعة على الجهاد و القتال في صفوف التنظيمات الارهابية .كما كان يمجد تنظيم داعش الارهابي ويدعو للقتال في صفوفه .وكشفت الابحاث في القضية ان المتهم يتبنى الفكر الجهادي التكفيري ولا يؤمن بالدولة والدستور وانه من مبايعي تنظيم داعش الارهابي.