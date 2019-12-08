المحرس: اهالي منطقة العادي يطالبون بتركيز محول تقاطع طرق..للحد من حوادث المرور

Dimanche 08 Decembre 2019
باب نات - وائل الرميلي - وجه أهالي منطقة العادي التابعة لمعتمدية المحرس من ولاية صفاقس نداء إلى السلط المحلية والجهوية للتدخل العاجل لاحداث محول تقاطع طرق بالطريق الرئيسة صفاقس - قابس تحديدا علي مستوي منطقة العادي( والتي تبعد حولي 3 كم عن وسط مدينة المحرس ) للحد من حوادث المرور وتسهيل حركة العبور.
يشار أن مساء السبت 7 ديسمبر، جد حادث مرور على مستوي منطقة العادي بالطريق الرئيسة صفاقس قابس، أسفر عن وفاة كهلا أصيل المنطقة، وتتمثل صورة الحادث في اصطدام سيارة ودراجة نارية .
يشار أن مساء السبت 7 ديسمبر، جد حادث مرور على مستوي منطقة العادي بالطريق الرئيسة صفاقس قابس، أسفر عن وفاة كهلا أصيل المنطقة، وتتمثل صورة الحادث في اصطدام سيارة ودراجة نارية .
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Par:lechef (Tunisia )
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