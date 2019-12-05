ياسين العياري لعبير موسي: عندك مشكلة مع النهضة برّا اعتصم في مونبليزير وسيّب المجلس خنّخدموا على رواحنا

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - استنكر الخميس 5 ديسمبر، النائب ياسين العياري تواصل اعتصام كتلة الحزب الدستوري الحر في قبة مجلس النواب وتعطيلها لأعماله.
وخلال استضافته على أمواج إذاعة أي أف أم قال العياري "عبير موسي مشكلتها مع النهضة لذلك أنصحها بأن تعتصم في مونبليزير أو أمام مكتب كتلة النهضة وتسيّب المجلس يخدم".
وتابع مخاطبا عبير موسي "المجلس مجلس لكل التونسيين وهذا الاعتصام مصادرة لحقهم و من حق كل نائب أن يدافع على الناس الي انتخبوه والّي يخلصو في شهريتو وشهريتك".
وخلال استضافته على أمواج إذاعة أي أف أم قال العياري "عبير موسي مشكلتها مع النهضة لذلك أنصحها بأن تعتصم في مونبليزير أو أمام مكتب كتلة النهضة وتسيّب المجلس يخدم".
وتابع مخاطبا عبير موسي "المجلس مجلس لكل التونسيين وهذا الاعتصام مصادرة لحقهم و من حق كل نائب أن يدافع على الناس الي انتخبوه والّي يخلصو في شهريتو وشهريتك".
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Par:Nacir (Tunisia )
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