Radio Babnet Tunisie On Air: Shadia - La Ya Sid Ahmed  

ياسين العياري لعبير موسي: عندك مشكلة مع النهضة برّا اعتصم في مونبليزير وسيّب المجلس خنّخدموا على رواحنا

Jeudi 05 Decembre 2019

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - استنكر الخميس 5 ديسمبر، النائب ياسين العياري تواصل اعتصام كتلة الحزب الدستوري الحر في قبة مجلس النواب وتعطيلها لأعماله.

وخلال استضافته على أمواج إذاعة أي أف أم قال العياري "عبير موسي مشكلتها مع النهضة لذلك أنصحها بأن تعتصم في مونبليزير أو أمام مكتب كتلة النهضة وتسيّب المجلس يخدم".


وتابع مخاطبا عبير موسي "المجلس مجلس لكل التونسيين وهذا الاعتصام مصادرة لحقهم و من حق كل نائب أن يدافع على الناس الي انتخبوه والّي يخلصو في شهريتو وشهريتك".


  
  
     
  

rtt-02aef023ea56da9926e660ae8d86f008-2019-12-05 13:13:14






0 de 0 commentaires pour l'article 193854



En continu

الخميس 05 ديسمبر 2019 | 8 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:17 07:17 05:44
19°
 18° % 48 :الرطــوبة
تونــس 13°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
18°-1320°-1220°-1218°-1217°-13
  • Avoirs en devises
    18755,3

  • (4 dec)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,15987 DT        1$ =2,85060 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 dec)   1054,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575549058|193854 1054|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires