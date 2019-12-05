بولبابه سالم للحبيب الجملي : أداؤك التواصلي كارثي

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - انتقد المحلل السياسي بولبابه سالم الأداء التواصلي لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ووصفه بالكارثي ، و أضاف في برنامج"مع الناس" الذي تقدمه إلهام كتاني على قناة الوطنية الاولى تعليقا على صورة و فيديو الحبيب الجملي أننا نعيش عصر الصورة و تاثيراتها على المشاهدين مؤكدا أن تلك الصورة التي ظهر بها لها آثار نفسية مخيبة على انتظارات التونسيين خاصة الباحثين عن فرص العمل.
و قال بولبابه سالم ان الفريق التواصلي لرئيس الحكومة المكلف ضعيف جدا و الشعب انتظر من الحبيب الجملي خلاصات ايجابية بعد اسبوعين من المشاورات ، و ظهوره يجب ان يكون مدروسا من جميع النواحي .
و قال بولبابه سالم ان الفريق التواصلي لرئيس الحكومة المكلف ضعيف جدا و الشعب انتظر من الحبيب الجملي خلاصات ايجابية بعد اسبوعين من المشاورات ، و ظهوره يجب ان يكون مدروسا من جميع النواحي .
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Par:neuneu (France )
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