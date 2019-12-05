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بولبابه سالم للحبيب الجملي : أداؤك التواصلي كارثي

Jeudi 05 Decembre 2019

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - انتقد المحلل السياسي بولبابه سالم الأداء التواصلي لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ووصفه بالكارثي ، و أضاف في برنامج"مع الناس" الذي تقدمه إلهام كتاني على قناة الوطنية الاولى تعليقا على صورة و فيديو الحبيب الجملي أننا نعيش عصر الصورة و تاثيراتها على المشاهدين مؤكدا أن تلك الصورة التي ظهر بها لها آثار نفسية مخيبة على انتظارات التونسيين خاصة الباحثين عن فرص العمل.

و قال بولبابه سالم ان الفريق التواصلي لرئيس الحكومة المكلف ضعيف جدا و الشعب انتظر من الحبيب الجملي خلاصات ايجابية بعد اسبوعين من المشاورات ، و ظهوره يجب ان يكون مدروسا من جميع النواحي .




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 193829

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 05 Decembre 2019 à 09h 49m |           
متفق مع السيد بولبابة مئة في المئة، نفس الشعور خيبة أمل في مشاهدة الجملي في صورة تذكرنا في سلوك السياسين في الستينيات حتى ولو استعمل الاتصال بآلة حسوب، وكأن الجملي يعيش بعيدا عن الحاضر من الديكور في مكتبه وكثرة الملفات واوراق فوق مكتبه في عالم يكفي وانت تملك آلة حسوب أو هاتف جوال كي تجمع فيها معلومات سنين وسنين ولا اعتقد انه الشخص الذي يهتم بكل صغيرة او كبيرة ليس في اختصاصه فقط بل في كل ما حوله وهذا ما يجب على كل وزير ان يجتهد في العطاء اكثر من
ما هو مطلوب منه.
فكيف ان رئيس حكومة يبرز لنا انه لا يعتني بنفسه وهو الذي سيعتني بمشاكل الملايين من المواطنين.
اتمنى ان يأخذ دروس في العلاقات العامة



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