بولبابه سالم للحبيب الجملي : أداؤك التواصلي كارثي

Jeudi 05 Decembre 2019



باب نات

- انتقد المحلل السياسي بولبابه سالم الأداء التواصلي لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ووصفه بالكارثي ، و أضاف في برنامج"مع الناس" الذي تقدمه إلهام كتاني على قناة الوطنية الاولى تعليقا على صورة و فيديو الحبيب الجملي أننا نعيش عصر الصورة و تاثيراتها على المشاهدين مؤكدا أن تلك الصورة التي ظهر بها لها آثار نفسية مخيبة على انتظارات التونسيين خاصة الباحثين عن فرص العمل.و قال بولبابه سالم ان الفريق التواصلي لرئيس الحكومة المكلف ضعيف جدا و الشعب انتظر من الحبيب الجملي خلاصات ايجابية بعد اسبوعين من المشاورات ، و ظهوره يجب ان يكون مدروسا من جميع النواحي .