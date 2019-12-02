Lundi 02 Decembre 2019
باب نات - جدّدت الاثنين 2 ديسمبر، حركة النهضة، دعمها لرئيس الحكومة المكلف السيد الحبيب الجملي ولجهوده من أجل تشكيل حكومة مهيبة بمختلف القوى السياسية التعاون المثمر معه من أجل الاسراع بتكوين حكومته.
ووجّهت ي بيان لها على إثر انعقاد مجلس الشورى الأحد 1 ديسمبر، دعوة لرئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد وكل الوزراء إلى وقف التعيينات في الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة.
كما دعت النهضة يوسف الشاهد ووزراءه إلى مراجعة التعيينات التي سُجّلت في الأسابيع الماضية.
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يذكر أن النائب السابق عماد الدايمي كان حذّر الرؤساء الثلاثة ومختلف الأطراف السياسية المنخرطة في مسار تشكيل الحكومة من التعيينات التي يجريها الشاهد ووزراؤه منذ اعلان نتائج الانتخابات مشيرا إلى أن "المنظومة" تسعى من خلال هذه التعيينات تسعى إلى محاصرة الأطراف التي ستقود البلاد في ال5 سنوات القادمة.
ووجّهت ي بيان لها على إثر انعقاد مجلس الشورى الأحد 1 ديسمبر، دعوة لرئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد وكل الوزراء إلى وقف التعيينات في الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة.
كما دعت النهضة يوسف الشاهد ووزراءه إلى مراجعة التعيينات التي سُجّلت في الأسابيع الماضية.
اقرأ أيضا: هل تمكن الطرابلسي من توريط الشاهد في قائمة الـــ26 الملغمة؟!
يذكر أن النائب السابق عماد الدايمي كان حذّر الرؤساء الثلاثة ومختلف الأطراف السياسية المنخرطة في مسار تشكيل الحكومة من التعيينات التي يجريها الشاهد ووزراؤه منذ اعلان نتائج الانتخابات مشيرا إلى أن "المنظومة" تسعى من خلال هذه التعيينات تسعى إلى محاصرة الأطراف التي ستقود البلاد في ال5 سنوات القادمة.
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Par:ncgrh (Tunisia )
Sur: النهضة تدعو الشاهد ووزراءه إلى وقف التعيينات في الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة