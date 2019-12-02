Radio Babnet Tunisie On Air: Hedi Kallel - Ya Dar El Habaieb  

النهضة تدعو الشاهد ووزراءه إلى وقف التعيينات في الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة

Lundi 02 Decembre 2019

Lundi 02 Decembre 2019
باب نات - جدّدت الاثنين 2 ديسمبر، حركة النهضة، دعمها لرئيس الحكومة المكلف السيد الحبيب الجملي ولجهوده من أجل تشكيل حكومة مهيبة بمختلف القوى السياسية التعاون المثمر معه من أجل الاسراع بتكوين حكومته.

ووجّهت ي بيان لها على إثر انعقاد مجلس الشورى الأحد 1 ديسمبر، دعوة لرئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد وكل الوزراء إلى وقف التعيينات في الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة.


كما دعت النهضة يوسف الشاهد ووزراءه إلى مراجعة التعيينات التي سُجّلت في الأسابيع الماضية.

اقرأ أيضا: هل تمكن الطرابلسي من توريط الشاهد في قائمة الـــ26 الملغمة؟!

يذكر أن النائب السابق عماد الدايمي كان حذّر الرؤساء الثلاثة ومختلف الأطراف السياسية المنخرطة في مسار تشكيل الحكومة من التعيينات التي يجريها الشاهد ووزراؤه منذ اعلان نتائج الانتخابات مشيرا إلى أن "المنظومة" تسعى من خلال هذه التعيينات تسعى إلى محاصرة الأطراف التي ستقود البلاد في ال5 سنوات القادمة.

  
  
     
  
rtt-8770bea7c27e301125804d7f682819db-2019-12-02 16:15:30






1 de 1 commentaires pour l'article 193673

Ncgrh  (Tunisia)  |Lundi 02 Decembre 2019 à 16h 35m |           
C'est trop tard !!!



En continu

الاثنين 02 ديسمبر 2019 | 5 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:16 07:14 05:42
21°
 21° % 64 :الرطــوبة
تونــس 15°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
21°-1521°-1321°-1319°-1120°-12
  • Avoirs en devises
    18972,7

  • (29 nov)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,14811 DT        1$ =2,86449 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 nov)   171,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575301736|193673 2744|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires