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بولبابه سالم : نقل الجرحى الى العاصمة من علامات التخلف

Lundi 02 Decembre 2019

Lundi 02 Decembre 2019
باب نات - انتقد المحلل السياسي بولبابه سالم في برنامج "صباحكم تونسي" على التلفزة الوطنية الوضعية البائسة لمستشفيات الشمال الغربي و لكل المناطق الداخلية التي تفتقد الى التجهيزات الضرورية و اعتبر نقل جرحى كارثة عمدون أمس الى مستشفيات العاصمة من علامات تخلف البلدان بعد اكثر من 60 عام استقلال .

و أوضح لدى سؤاله من مقدمات البرنامج منى ذويب و ايناس العمري ان البنية التحتية و وضعية الحافلات و القطارات في تونس مفزعة و ذكر حالة قطار تونس قابس الكارثية ووصف رحلته برحلة العذاب دون ان تحرك وزارة النقل ساكنا ، اضافة الى طرقات الموت في الشمال الغربي .


  
  
     
  
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