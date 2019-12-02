بولبابه سالم : نقل الجرحى الى العاصمة من علامات التخلف

Lundi 02 Decembre 2019



باب نات

- انتقد المحلل السياسي بولبابه سالم في برنامج "صباحكم تونسي" على التلفزة الوطنية الوضعية البائسة لمستشفيات الشمال الغربي و لكل المناطق الداخلية التي تفتقد الى التجهيزات الضرورية و اعتبر نقل جرحى كارثة عمدون أمس الى مستشفيات العاصمة من علامات تخلف البلدان بعد اكثر من 60 عام استقلال .و أوضح لدى سؤاله من مقدمات البرنامج منى ذويب و ايناس العمري ان البنية التحتية و وضعية الحافلات و القطارات في تونس مفزعة و ذكر حالة قطار تونس قابس الكارثية ووصف رحلته برحلة العذاب دون ان تحرك وزارة النقل ساكنا ، اضافة الى طرقات الموت في الشمال الغربي .