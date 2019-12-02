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حادث عمدون: وزارة التجهيز تصدر بلاغا عن حالة الطريق

Lundi 02 Decembre 2019

Lundi 02 Decembre 2019
باب نات - أصدرت وزارة التجهيز في ساعة متأخرة من ليلة الأحد بلاغا على خلفية حادث انقلاب حافلة في عمدون من وولاية باجة أسفر عن مقتل 26 شخصا وعديد الجرحى.

وذكرت الوزارة أن هذه المنطقة جبلية وتعرف بتضاريسها الوعرة ومنحدراتها الخطرة.


وأضافت أن الطريق الذي جد بها الحادث هي طريق معبدة بالخرسانة الاسفلتية ويبلغ عرضها أكثر من 7.5 م ويصل بالمنعرجات إلى أكثر من 9 أمتار.

وتابعت أن الطريق مجهزة بعديد العلامات العمودية اللازمة لإعلام وتنبيه مستعنمليها خاصة بوجود منعرجات ومنحدرات خطيرة وعلامات تحديد السرعة وعلامات تحجير المجاوزة.

وأكدت أنه بالاضافة إلى حائط واقي من الحجارة ولمزيد حماية مستعملي الطريق تم في الأشهر الأخيرة تدعيم السلامة بزلاقات أمان على طول المنعرج مشيرة إلى أن الطريق مجهزة أيضا بالعلامات الأفقية اللازمة.



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 193646

Abid_Tounsi  (United States)  |Lundi 02 Decembre 2019 à 08h 56m |           
حالة الحافلة و سلوك السياقة هما السببان الرئيسيان... لا فائدة من تقاذف المسؤولية و رميها على "حالة الطريق"، ففي كل مناطق العالم توجد طرق بهذه الحالة و لكن يتوجب الحذر و صيانة وسائل النقل.

رحمهم الله و غفر لهم.

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 02 Decembre 2019 à 08h 40m |           
لا بد من تحقيق شامل عن هذا الحادث الاليم واليكن عميق ويحدد المسؤولية ليعرفها الجميع، الكثير من الحوادث تتكرر لغياب تحقيق جدي وغياب تحديد المسؤوليات بمعنى الهروب والخوف بأخذ القرارات.



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