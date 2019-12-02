حادث عمدون: وزارة التجهيز تصدر بلاغا عن حالة الطريق

Lundi 02 Decembre 2019
باب نات - أصدرت وزارة التجهيز في ساعة متأخرة من ليلة الأحد بلاغا على خلفية حادث انقلاب حافلة في عمدون من وولاية باجة أسفر عن مقتل 26 شخصا وعديد الجرحى.
وذكرت الوزارة أن هذه المنطقة جبلية وتعرف بتضاريسها الوعرة ومنحدراتها الخطرة.
وأضافت أن الطريق الذي جد بها الحادث هي طريق معبدة بالخرسانة الاسفلتية ويبلغ عرضها أكثر من 7.5 م ويصل بالمنعرجات إلى أكثر من 9 أمتار.
وتابعت أن الطريق مجهزة بعديد العلامات العمودية اللازمة لإعلام وتنبيه مستعنمليها خاصة بوجود منعرجات ومنحدرات خطيرة وعلامات تحديد السرعة وعلامات تحجير المجاوزة.
وأكدت أنه بالاضافة إلى حائط واقي من الحجارة ولمزيد حماية مستعملي الطريق تم في الأشهر الأخيرة تدعيم السلامة بزلاقات أمان على طول المنعرج مشيرة إلى أن الطريق مجهزة أيضا بالعلامات الأفقية اللازمة.
وذكرت الوزارة أن هذه المنطقة جبلية وتعرف بتضاريسها الوعرة ومنحدراتها الخطرة.
وأضافت أن الطريق الذي جد بها الحادث هي طريق معبدة بالخرسانة الاسفلتية ويبلغ عرضها أكثر من 7.5 م ويصل بالمنعرجات إلى أكثر من 9 أمتار.
وتابعت أن الطريق مجهزة بعديد العلامات العمودية اللازمة لإعلام وتنبيه مستعنمليها خاصة بوجود منعرجات ومنحدرات خطيرة وعلامات تحديد السرعة وعلامات تحجير المجاوزة.
وأكدت أنه بالاضافة إلى حائط واقي من الحجارة ولمزيد حماية مستعملي الطريق تم في الأشهر الأخيرة تدعيم السلامة بزلاقات أمان على طول المنعرج مشيرة إلى أن الطريق مجهزة أيضا بالعلامات الأفقية اللازمة.
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Par:aziz75 (France )
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