انطلاق تجربة مشروع تاكسي سكوتور في البحيرة والعوينة بداية من يوم غد الخميس

Mercredi 27 Novembre 2019



باب نات

- أعلن الثلاثاء 26 نوفمبر، باعث مشروع "تاكسي سكوتور" بسام بوقرة أنه سيتم الانطلاق في تجربة المشروع يوم الخميس 28 نوفمبر في منطقتي البحيرة والعوينة ب10 "سكوتورات".وأشار إلى أن الانطلاق الرسمي للمشروع سيكون في منتصف شهر ديسمبر المقبل مشيرا إلى أنه في ظرف 3 سنوات سيبلغ عدد السكوتورات في مختلف مناطق البلاد حواب 3000 سكوتور.وأوضح بسام بوقرة أن المشروع يحمل اسم "تاكسي سكوتور" لكن الخدمات لا تقتصر فقط على نقل الأشخاص بل أيضا نقل البضائع وتوصيل المشتريات وغيرها.