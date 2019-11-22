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الكشف عن شبكة مختصة في التنقيب عن الآثار والبحث عن الكنوز تنشط بين العاصمة وبوعرادة

Vendredi 22 Novembre 2019

Vendredi 22 Novembre 2019
باب نات - في إطار التوقي من الجريمة المنظمة وعلى إثر عملية نوعية فنية تمت تحت إشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمكن للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة يوم 21 نوفمبر 2019 من الكشف عن شبكة مختصة في التنقيب عن الآثار والبحث عن الكنوز ناشطة بجهتي تونس العاصمة وبوعرادة من ولاية سليانة.


تم إعداد كمين مُحكم للإطاحة بكافة عناصر الشبكة حيث تمكنت مصالح الوحدة الأمنية المذكورة من إيقاف 07 أشخاص ضالعين في العملية وحجز كمية هامة من القطع الآثرية (2500 قطعة) متأتية من عمليات التنقيب بجبال بوعرادة سعت المجموعة إلى التفريط فيها بالبيع.


تم التنسيق مع المعهد الوطني للتراث لإجراء الاختبارات الفنية اللازمة على القطع المحجوزة حيث تبيّن أن جميعها أصلية ذات قيمة تاريخية نادرة لا يمكن تقديرها بثمن وقد تم تأمين المحجوز لدى مصالح المعهد المذكور.

  
  
     
  
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