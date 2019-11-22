موقع maghreb confidentiel :الشاهد يسعى لفرض تعيينات في مفاصل الدولة في ربع الساعة الأخير من عهدته

Vendredi 22 Novembre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع maghreb confidentiel الفرنسي مقالا تحت عنوان
Youssef Chahed parachute la députée Leïla Ouled Ali à la tête de STEG ER
أشار فيه الى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية يوسف الشاهد يسعى خلال ربع الساعة الأخير من عهدته الى تمرير تعيينات في مفاصل الدولة لمقربين منه و ذلك قبل إنتهاء عهدته و تمرير السلطة لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.
و أشار المقال إلى أن الشاهد قرر تعيين النائب السابق "ليلى أولاد علي" على رأس الشركة التونسية للكهرباء و الغاز للطاقات المتجددة STEG ER المملوكة للستاغ و مساهمين خواص، حيث أفاد الموقع المذكور أن وزير الصناعة سليم الفرياني راسل الرئيس المدير العام للستاغ منصف الهرابي في الغرض و هو ما أثار حفيظة المساهمين الخواص الذين اعتبروا التعيين سياسيا بإمتياز.
أشار فيه الى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية يوسف الشاهد يسعى خلال ربع الساعة الأخير من عهدته الى تمرير تعيينات في مفاصل الدولة لمقربين منه و ذلك قبل إنتهاء عهدته و تمرير السلطة لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.
و أشار المقال إلى أن الشاهد قرر تعيين النائب السابق "ليلى أولاد علي" على رأس الشركة التونسية للكهرباء و الغاز للطاقات المتجددة STEG ER المملوكة للستاغ و مساهمين خواص، حيث أفاد الموقع المذكور أن وزير الصناعة سليم الفرياني راسل الرئيس المدير العام للستاغ منصف الهرابي في الغرض و هو ما أثار حفيظة المساهمين الخواص الذين اعتبروا التعيين سياسيا بإمتياز.
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