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موقع maghreb confidentiel :الشاهد يسعى لفرض تعيينات في مفاصل الدولة في ربع الساعة الأخير من عهدته

Vendredi 22 Novembre 2019

Vendredi 22 Novembre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع maghreb confidentiel الفرنسي مقالا تحت عنوان
Youssef Chahed parachute la députée Leïla Ouled Ali à la tête de STEG ER


أشار فيه الى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية يوسف الشاهد يسعى خلال ربع الساعة الأخير من عهدته الى تمرير تعيينات في مفاصل الدولة لمقربين منه و ذلك قبل إنتهاء عهدته و تمرير السلطة لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.


و أشار المقال إلى أن الشاهد قرر تعيين النائب السابق "ليلى أولاد علي" على رأس الشركة التونسية للكهرباء و الغاز للطاقات المتجددة STEG ER المملوكة للستاغ و مساهمين خواص، حيث أفاد الموقع المذكور أن وزير الصناعة سليم الفرياني راسل الرئيس المدير العام للستاغ منصف الهرابي في الغرض و هو ما أثار حفيظة المساهمين الخواص الذين اعتبروا التعيين سياسيا بإمتياز.

  
  
     
  
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