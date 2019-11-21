Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Maw3ood  

الجملي ليست له حسابات شخصيّة على صفحات التواصل الاجتماعي

Jeudi 21 Novembre 2019

Jeudi 21 Novembre 2019
باب نات - أكد رئيس الحكومة المكلف الحبيب جملي على إثر تواتر أخبار حول إنشاء صفحة رسمية خاصة به، أن ما يروج في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.

ووفق اذاعة شمس , أوضح الجملي أنه لا يملك أي حساب خاص على شبكات التواصل الاجتماعي (فايسبوك وتويتر..)، لذلك فإن ما يتمّ تداوله وما يصدر عن الصفحات الحاملة لاسمه أو صورته لا تُلزمه في شيء.


وشدد على أنه في صورة إنشاء أي من هذه الوسائط الاتصالية سيتم الإعلان عن ذلك بصفة رسمية.

وكانت قناة الحوار التونسي نسبت للجملي تغريدات قالت أنه نشرها على حسابه بتويتر.

من ناحية أخرى وعلى قناة التاسعة استبعد الزعيري, كرونيكور برنامج Rendez vous 9 أن يكون حساب تويتر لرئيس الحكومة المكلف الحبيب جملي ... منبها الى تعمد بعض الأطراف استغلال اسمه لتمرير بعض المواقف...

  
  
     
  
rtt-e052428f89c5277db6e64683af0567c0-2019-11-21 13:19:36






0 de 0 commentaires pour l'article 193070



En continu

الخميس 21 نوفمبر 2019 | 24 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:09 14:47 12:12 07:03 05:33
20°
 19° % 32 :الرطــوبة
تونــس 13°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
19°-1322°-1222°-1418°-1319°-15
  • Avoirs en devises
    18894,6

  • (20 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,15676 DT        1$ =2,84993 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 nov)   832,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574342477|193070 922|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires