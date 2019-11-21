الجملي ليست له حسابات شخصيّة على صفحات التواصل الاجتماعي

Jeudi 21 Novembre 2019



باب نات

- أكد رئيس الحكومة المكلف الحبيب جملي على إثر تواتر أخبار حول إنشاء صفحة رسمية خاصة به، أن ما يروج في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.ووفق اذاعة شمس , أوضح الجملي أنه لا يملك أي حساب خاص على شبكات التواصل الاجتماعي (فايسبوك وتويتر..)، لذلك فإن ما يتمّ تداوله وما يصدر عن الصفحات الحاملة لاسمه أو صورته لا تُلزمه في شيء.وشدد على أنه في صورة إنشاء أي من هذه الوسائط الاتصالية سيتم الإعلان عن ذلك بصفة رسمية.وكانت قناة الحوار التونسي نسبت للجملي تغريدات قالت أنه نشرها على حسابه بتويتر.من ناحية أخرى وعلى قناة التاسعة استبعد الزعيري, كرونيكور برنامج Rendez vous 9 أن يكون حساب تويتر لرئيس الحكومة المكلف الحبيب جملي ... منبها الى تعمد بعض الأطراف استغلال اسمه لتمرير بعض المواقف...