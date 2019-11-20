زيارة فجئية لرئيس الجمهورية لاحد معاهد الكريب من ولاية سليانة

Mercredi 20 Novembre 2019



باب نات

- ادى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاربعاء 20 نوفمبر 2019 زيارة الى معهد الكريب الثانوي بولاية سليانة، حيث اطَلع على ظروف التدريس و الإقامة بالمعهد وذلك وفق ما نشرته مؤسسة رئاسة الجمهورية.