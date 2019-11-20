زيارة فجئية لرئيس الجمهورية لاحد معاهد الكريب من ولاية سليانة

Mercredi 20 Novembre 2019
باب نات - ادى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاربعاء 20 نوفمبر 2019 زيارة الى معهد الكريب الثانوي بولاية سليانة، حيث اطَلع على ظروف التدريس و الإقامة بالمعهد وذلك وفق ما نشرته مؤسسة رئاسة الجمهورية.
1 de 1 commentaires pour l'article 193019
En continu
- Hier 23:15 عسكر الليل...
- Hier 19:34 الإعلام يصرف الشعب عن القضايا الحارقة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:39
|17:09
|14:48
|12:12
|07:02
|05:32
|
19°
|19°
|% 34
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|19°-12
|20°-10
|22°-13
|20°-14
|15°-12
Follow @babnet_Tunisie
(114 457) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 329) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 213) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 76 037) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 677) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 70 002) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 150) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 60 650) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 60 253) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 937) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 288) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 563) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 661) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 751) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 835) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 49 852) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 49 274) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 48 718) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 090) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 45 884) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
Par:HerdMentalityFood (France )
Sur: شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا بتصفية القاضي في قضية اسمنت قرطاج إذا لم يحكم لصالحه