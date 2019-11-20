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زيارة فجئية لرئيس الجمهورية لاحد معاهد الكريب من ولاية سليانة

Mercredi 20 Novembre 2019

Mercredi 20 Novembre 2019
باب نات - ادى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاربعاء 20 نوفمبر 2019 زيارة الى معهد الكريب الثانوي بولاية سليانة، حيث اطَلع على ظروف التدريس و الإقامة بالمعهد وذلك وفق ما نشرته مؤسسة رئاسة الجمهورية.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 193019

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Mercredi 20 Novembre 2019 à 16h 47m |           
بكري في الزمان الغابر كان يقال زيارة فجئية لرئيس الجمهورية و كان في آستقباله الوزير الأول وبعض الوزراء والوالي والمعتمد



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