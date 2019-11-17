توضيح الداخلية حول فيديو دورية تقايض تونسي مقيم في فرنسا

Dimanche 17 Novembre 2019



باب نات

- تبعا للفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي والمتعلق بحوار يجمع بين عون أمن ومواطن على متن دراجة نارية بخصوص تسلم مبلغ مالي منه.تعلم وزارة الداخلية في بلاغ اعلامي أنه تم التعهد بالموضوع وذلك بتكليف التفقدية العامة للأمن الوطني بفتح بحث إداري في الخصوص وإخضاع الفيديو المتداول للتدقيقات والتحاليل الفنية الضرورية.وكانت صفحات الفايسبوك طالبت السبت 16 نوفمبر، لوزارة الداخلية بالتدخل العاجل والايقاف الفوري عن العمل لعون أمن ظهر وهو يطلب رشوة من مواطن مقيم بالخارج ومحاسبته على فعلته.وفي فيديو تم تداوله بكثافة قامت دورية أمنية بإيقاف تونسي مقيم بالخارج على مستوى العاصمة قادما من سوسة على متن دراجته النارية بحجة عدم توقفه لدورية استوقفته على مستوى جسر رادس.وظهر عون الأمن وهو يقايض راكب الدراجة وصديقه اما الرشوة أو تعطيله عن اللحاق برحلته البحرية باتجاه فرنسا وخاطبه قائلا "نهزك للدورية بش تقعد تضيّع البابور وتضيّع الbillet وتضيّع كل شي" في اشارة الي أن تقديم رشوة للدورية أفضل بكثير.وبعد أن امتنع المواطن المقيم بالخارج عن المبادرة بمنح رشوة للدورية طلب منه عون الأمن أن يلحق السيارة الأمنية قبل أن يشير له مجددا بالتوقف ويطلب منه بصفة مباشرة منحه ما تبقى له من أموال قبل السفر سواء بالدينار أو باليورو.وقد أكد المواطن المقيم بالخارج الذي وثّق ما دار بينه وبين عون الأمن صورة وصوتا أنه لا يملك سوي دينارين وبطاقة بنكية قبل أن تتركه الدورية في حال سبيله.وقد أثارالفيديو عديد التفاعلات خاصة من أمنيين نددوا بهذه الممارسات التي اعتبروا أنها تشوه السلطات الأمنية وتهدد علاقة الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة التي يسعى مختلف الأطراف الى ارسائها.