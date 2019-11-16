في باب بحر بالعاصمة ....عصابة مسلحة تسطو على 300 مليونا من داخل محل ومفاجاة في هوية أحد الجناة.

Samedi 16 Novembre 2019
باب نات - اوقف اليوم أعوان فرقة الشرطة العدليّة بباب بحر بالعاصمة عصابة تتكون من ثلاث انفار اقتحموا محلا مخصص لبيع التجهيزات المنزلية بأسلحة بيضاء ثم أعتدوا بالعنف على العملة وسلبوهم مبلغ 300 مليونا تحت طائلة التهديد بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة البيضاء ...
وبالتحري معهم تبين ان احد العملة شارك العصابة في عملية السطو وقد خطط معهم لارتكابها ولا تزال الابحاث جارية معهم ...
وبالتحري معهم تبين ان احد العملة شارك العصابة في عملية السطو وقد خطط معهم لارتكابها ولا تزال الابحاث جارية معهم ...
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