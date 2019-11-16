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سمير ديلو يرد على اتهامات ليلى الحداد بالتدخل في قضية سامي الفهري: أما لهذه الرداءة من قاع !!

Samedi 16 Novembre 2019

Samedi 16 Novembre 2019
باب نات - استنكر السبت 16 نوفمبر، المحامي والقيادي بحركة النهضة سمير ديلو اتهامات زميلته المحامية والقيادية بحركة الشعب ليلى الحداد التي قالت ان الافراج عن سامي الفهري جاء بعد تدخل شركة ديلو للمحاماة في القضية.

ونشر ديلو تدوينة في صفحته على الفايسبوك بعنوان "أما لهذه الرداءة من قاع!!" عاتب من خلالها زميلته في المحاماة وفي مجلس النواب على توجيه اتهامات دون له التثبت من صحتها.


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وأكد ديلو أنه لا يقبل على نفسه أن يشتكي زميلة له بسبب هذه الادعاءات التي أشار ان لا صحة لها.

ودعا ديلو ليلي الحداد الي عدم اقحام القضاء في الصراعات والمنافسة السياسية وخاطبها قائلا "ما هكذا التعامل بين الزملاء وما هكذا تكون المنافسة السياسية والقضاء يجب أن يبقى خارج الحسابات السياسية".

  
  
     
  
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